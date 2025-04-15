鮮干貝考驗廚藝 這6家餐廳獲多數饕客好評

干貝。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

新鮮干貝肉質細嫩、帶有微甜風味，是許多餐廳菜單上的亮點。它們可以單獨食用，也可搭配從柑橘至奶油醬汁等各種食材；然而，並非所有干貝品質都一樣，也不是所有餐廳都能精心烹調。

想要知道品嚐干貝料理的最佳地點嗎？美食網站The Takeout列出6家連鎖餐廳，他們出色的廚藝獲得多數顧客的肯定（排名由後至前）。

6. 紅龍蝦（Red Lobster）

紅龍蝦受歡迎的菜餚包括爆米花炸蝦，以及季節推出的限時優惠。最近，這家連鎖餐廳菜單上新增一道以干貝為主的干貝培根卷，在多汁的鮮干貝與香脆的培根之間形成強烈對比。

不過，客戶對這道菜的評價好壞參半。其中一位在貓途鷹（TripAdvisor）留言稱，它是令人垂涎的美味；另一人則在臉書（Facebook）表示，他愛干貝、也愛培根，但培根的風味完全蓋過干貝，毀了這道菜。

5. McCormick & Schmick's

McCormick & Schmick's供應各式頂級海鮮，通常都是在當地採購，以確保新鮮。該餐廳的干貝主菜包括北海道干貝配香草義式糰子、南瓜和野生蘑菇，搭配干貝與蝦的奶油海鮮義大利 麵，以及混合干貝與其他海鮮的M&K經典義式海鮮湯。

儘管McCormick & Schmick's頗負盛名，但干貝料理卻未讓顧客留下太深印象，一位Yelp用戶指出，前菜焗烤蝦與干貝，相當不錯，但奶油海鮮義大利麵的干貝非常小。另一人點了同樣的菜說，「味道還可以」。

4. Nobu

Nobu以融合日本與秘魯料理而聞名，餐廳遍及美國、墨西哥 、加勒比海、中東、非洲與亞太地區。Nobu在多道菜餚中都有干貝，如冷盤中有干貝菠菜沙拉，主菜有干貝配墨西哥辣椒醬及香蒜辣炒干貝，以及干貝握壽司、干貝生魚片、干貝壽司捲等。

Nobu的干貝料理獲得顧客一致好評，一位熱情的Yelp評論者說，干貝是她在 Nobu最難忘的菜餚，「會回味好幾年」。不過，顧客對辣味干貝壽司捲則有正反意見，一人說這是他最喜歡的菜色，另一人則抱怨風味平淡。

3. Ocean Prime

Ocean Prime提供多樣化新鮮海產、壽司和上等牛排 。餐廳知名的海鮮料理包括龍蝦濃湯、黑鮭魚沙拉，以及搭配帕瑪森義大利燉飯、豌豆與柑橘醋汁的干貝。

一位滿意的貓途鷹用戶稱讚說，干貝炒得非常完美且多汁，像奶油一樣入口即化；不過，另一人對這道菜的評價則略為遜色，他說，雖然不是超級棒，但味道還行。

2. Eddie V's Prime Seafood

以提供高品質魚、貝類和手切牛排而聞名。該餐廳用簡單的方法烹煮一口大小的干貝，除了以奶油煎成焦褐色外，什麼都沒有，證明了「少也可以是多」。如果想嘗試更有創意的菜色，可選擇奶油香煎喬治灣干貝佐柑橘、馬可納杏仁。

顧客對該餐廳干貝料理都給予極高評價，一位貓途鷹用戶對這道菜大加讚賞說，這是他嚐過最好吃的干貝。一位Yelp用戶贊同說，喬治灣干貝真是美味又爽口的選擇；柑橘搭配得很好，干貝也煮得恰到好處。

1. Truluck's

該餐廳的干貝來自世代在北大西洋海岸水域捕撈的漁民，並只接受每磅少於10顆的大型優質干貝。他們會以低溫與最少的油來煎扇貝，讓它的天然糖分焦糖化，創造出完美平衡口感。Truluck's的菜單上只有一道香炒干貝蝦仁，以新鮮菠菜與奶油醬汁輕炒，佐花椰菜飯與檸檬醋汁。

Truluck對細節的重視得到回報，顧客一致將這道菜列為必點，其中一位貓途鷹評論者表示，干貝烹調得非常棒；另一人也說，這道餐點真是美味極了，「我會推薦並再次上門」。