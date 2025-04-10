牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

義大利麵食老字號連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)。美聯社

歷經七年的輝煌霸業，以義大利 餐點著稱的「橄欖園」(Olive Garden)失去美國休閒餐廳(casual dining)王者的封號，拱手讓給平價牛排 館「Texas Roadhouse」。

每日郵報(Daily Mail)報導，橄欖園連鎖餐廳以其法國麵包和義大利麵揚名全美，但該餐廳在2024年的總營收中屈居亞軍。

橄欖園1982年成立於佛州 奧蘭多市，向來是家庭外食首選，且自2018年以來，一直盤踞龍頭地位。

但就在去年，平價牛排館「Texas Roadhouse」首次拔得頭籌，顯示消費者口味轉變，偏好肉類的饕客勝過喜愛義大利式番茄醬(marinara)的消費者。

Texas Roadhouse在全美共有將近650間分店，總營收約55億元，同比2023年成長15%；Texas Roadhouse去年新開26間餐廳，凸顯客戶群大幅成長。

與此同時，橄欖園今年的表現依然強勁，全美近1000間餐廳的收益約52億元，去年拓展15間新店。

然而，橄欖園52億元的收益並未達預期標準，該餐廳挾著高達8.8%的銷售成長進入2024年，但去年的實際數據顯示，橄欖園當年度的盈收僅成長0.8%。

報導指出，躋身饕客喜愛的餐廳包括：Chili's、蘋果蜜蜂(AppleBee's)，以及水牛城狂野雞翅(Buffalo Wild Wings)等，這些餐廳去年營業額超過40億元。

擁有49年歷史的連鎖墨西哥餐廳Chili's去年修改菜單，積極投放社群媒體廣告，實現了令人意想不到的強勢回歸，2024年第三季的訂單增量31%。

幾家歡樂幾家愁，澳美客牛排館(Outback Steakhouse)的商品定價比其他走牛排路線的休閒餐廳更高，該餐廳去年的銷售額大跌，其母公司Bloomin' Brands的股票跌破7元。

另外，許多餐廳如Hooters、TGI Fridays、On the Border和紅龍蝦(Red Lobster)相繼關閉數百間分店，甚至聲請破產。