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吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

世界新聞網李芊芊／即時報導
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一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。路透
一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。路透

川普總統2日宣布全面性的「解放日」關稅，而這些新關稅對食品雜貨有何影響，取決於零售商對這些進口產品的依賴程度等因素，一般消費者則可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。

據健康資訊網站「Eat This, Not That」報導，關稅可能會影響包括醬油、大米、糖、鮭魚、冷凍魚類和貝類等主食，以下是 11 種可能即將受到新關稅影響的食品雜貨。

1. 越南米

對越南徵收46%的新關稅可能會推高從Nike運動鞋、茉莉香米到Hảo Hảo等熱門麵條品牌的價格。除此之外，越南也是咖啡、胡椒和電子產品的主要出口國，這些產品的價格都可能上漲。

2. 日本醬油

日本已被徵收24%的關稅，因此拉麵和醬油等日本主食，以及和牛和咖哩醬，都會受到影響。同時，日本也是汽車的主要出口國，會被徵收25%的關稅。

3. 歐洲起司

歐盟國家現在面臨20%的關稅，這可能會影響從香檳到起司和橄欖油的一切產品，特別是對專業進口商而言。

歐盟委員會主席賴恩（Ursula von der Leyen）已經表示，雖然歐洲不一定會採取報復行動，但如果有必要的話，他們有強大的報復計畫。

4. 印度香料

印度被對等徵收28%的關稅，這可能會嚴重影響茶葉、香料、咖哩粉等日用品的價格。印度的加工食品、可可和糖的出口，以及向美國輸入棉製衣物的服裝加工廠，都可能受到新關稅的影響。

5. 南韓零食

南韓面臨25%的關稅，可能會對海苔、零食、咖啡粉、香蕉牛奶、電子產品、泡麵等出口產品造成影響。依賴南韓經銷商的零售商可能別無選擇，只能提高價格來抵銷關稅，所以如果有特別喜愛的南韓零食，最好趕快囤貨。

6. 泰國椰奶

泰國是普通和有機椰奶、椰漿以及其他主食的出口大國，如魚醬、咖哩醬、鮪魚罐頭、冷凍蝦、大米等等，36%關稅可能會嚴重影響這些進口產品。

7. 瑞士巧克力

對瑞士商品徵收31%的高額關稅可能會打擊三角巧克力（Toblerone）、瑞士蓮（Lindt）和Torino等知名巧克力品牌，以及雀巢Nescafé、皇家咖啡（Café Royal）和Chicco d'Oro等咖啡品牌。此外，瑞士還向美國出口疫苗、手錶和貴金屬等。

8. 中國食用油

中國正面臨34%的較高關稅，可能會影響玩具、平價時裝、手機和其他電子設備，以及大米、食用油和大豆產品等食品雜貨也可能受到關稅的影響。中國還擁有大量的冷凍貝類出口業務，因此冷凍海鮮可能很快就會變得更貴。

9. 台灣罐頭

台灣零食的其中一個主要出口國就是美國，會受到32%關稅的影響。並且台灣也出口大量不含酒精的飲料、罐裝水果、海鮮，和烘焙食品，更別提90%最先進的電子晶片是在台灣製造，代表手機和其他裝置可能會變得更昂貴。

10. 馬來西亞煉乳

馬來西亞29%的關稅可能會對F&N等煉乳品牌，以及水果、可可和加工食品造成影響。規模較小的進口商會比規模較大的進口商感受到更大的衝擊，並可能因此被迫提高價格。

11. 英國威士忌

美國是英國最大的商品和服務出口市場，根據英國政府的資料，2021年英國對美的出口總額已高達20億英鎊。如巧克力、起司、茶、啤酒等等的商品都可能受到加徵的10%關稅影響，其中影響最大的可能是每年在美國營業額高達近10億英鎊的蘇格蘭威士忌。

關稅 南韓 日本

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