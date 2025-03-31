7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

當說道優質食品和食材時，現在的購物者比以往任何時候都更清楚自己到底在尋找什麼(以及要避免什麼)。只有一兩個地方可以取得資訊的時代已經一去不復返，如今，任何人都可以透過網路，取得關於可食用最健康食物的訊息，以及同樣重要的，應該避免的食物之訊息。以下是7種你能夠在超市買到，最不健康的冷凍食品：

1. Banquet索爾斯伯利牛排 (Salisbury Steaks)

Banquet的索爾斯伯利牛排是由機械分離的雞肉和其他碎肉以及許多其他添加劑製成。一名Reddit網友批評指出：「吃起來真的很辛苦。肉的口感太假太奇怪。玉米就很玉米。馬鈴薯泥和肉醬口味不佳，且都和肉混在一起了。」

2. Kid Cuisine全明星雞塊(All Star Nuggets)

Kid Cuisine全明星雞塊是另一款應該避免的食物。雖然主打是兒童食品，但其中鈉、不健康脂肪和添加糖含量高，可能會導致兒童從小就養成不良的飲食習慣。但許多Reddit網友都說，這款冷凍食品的味道「很懷舊」，這也顯示出我們成長過程中，到底吃了多少糟糕的食物。

3. Marie Callender的糖醋雞

根據「環境工作組」(Environmental Working Group，EWG)的評分，10分為最糟，Marie Callender的糖醋雞則是得了9分的評價。這款過度加工的冷凍食品含有大量糖和鈉，非常不利於健康。根據其配料表，這產品含有「優質白肉」雞肉餡餅，但其中卻混雜著一長串的添加劑。

4. Hungry-Man 精選無骨炸雞

Hungry-Man 精選無骨炸雞是另一款不健康冷凍食品，單僅一份就含有了成年人一天建議攝取鈉含量的一半和25克的糖。但值得稱讚的，是這款冷凍食品有著26克的蛋白質。

5. Jimmy Dean煎餅與香腸串

雖然不知道誰早餐會想要吃煎餅與香腸串，但Jimmy Dean煎餅與香腸串，並非是個好的健康選擇，其中添加了許多糖、色素以及大豆濃縮蛋白，除非只是偶爾吃一下，否則應該要避免食用這款冷凍食品。

6. Stouffer's起司通心粉(Macaroni & Cheese)

Stouffer's起司通心粉中不僅含有製作起司通心粉所需的基本成分，其中一份的量就包含了成年人一日鈉攝取量的一半，且每份含480卡路里。對一個每份才340克的冷凍食品來說，實在有點高。

7.Pillsbury烤果餡卷

Pillsbury稱自家的烤果餡卷是「零食」，至少沒說他是健康早餐，因為這款零食一點都不健康，其中含有多種添加劑，包括色素、大豆油和高果糖玉米糖漿；每份餡卷含有近10克糖、54克碳水化合物和僅1克的纖維。