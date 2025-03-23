Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

美國連鎖餐廳Texas Roadhouse近日在網上受到討論，有在紐約居住華人 網友力推「最最好吃的小麵包，沒有人不喜歡！」他另外也推薦肋眼牛排 、四季豆、烤地瓜等，有在地人建議，千萬不要點外送，因為內用可以無限制享用小麵包，而外送只會有4個麵包。不少人深有同感，認為這家餐廳的美食不僅美味，價格也相當親民。

一位網友在小紅書 發文分享自己對美國連鎖餐廳Texas Roadhouse的熱愛，特別是他們的小麵包，讓他驚呼「最最好吃，沒有人不喜歡！」他提到，每次光顧Texas Roadhouse時，他都會選擇最便宜的14美元菲力牛排作為主餐，「然後吃爆麵包」。但他認為真正最好吃的牛排其實是Ribeye（肋眼牛排）和Prime Rib（肋排牛排），並強烈建議這兩道餐點選擇medium rare（五分熟）的熟度，以確保肉質的鮮嫩多汁。

此外，他還特別提醒，點Ribeye時，可以免費索取Horseradish醬，這是一款帶有芥末風味的醬料，能讓牛排的風味更加突出。對於不吃牛肉的人，他推薦BBQ豬肋排，雖然醬汁偏甜，但仍然是值得嘗試的選擇。

除了主餐，他也分享了自己喜愛的配菜，其中四季豆因為淋上類似肉燥的醬汁，吃起來特別有風味；Chili（辣味番茄肉醬+豆子）則帶點微辣，適合作為搭配主餐的小食；而烤地瓜可以加上棉花糖，造型可愛，但因為口感偏甜，容易覺得膩，熱量也相對較高。

此外，他極力推薦餐廳的炸洋蔥蓮花（Bloomin' Onion），即使本身不愛吃洋蔥，仍能忽略洋蔥的味道，忍不住一口接一口地吃完，足見這道料理的美味程度。他也特別提醒，這家餐廳的價格相當划算，除了免費供應無限量的小麵包外，離開前還可以請店員免費提供外帶的小麵包，讓顧客回家後仍能繼續享受美味。

其他人紛紛留言「千萬別點外賣，只給四個小麵包不能免費加，感覺不去店裡吃無限加的麵包很虧」、「我們村裡sides好像沒有四季豆，可惡」、「特別愛它家」、「確實好吃，還能免費再拿」、「我愛那個炸洋蔥」。