小朋友為何那麼愛吃炸雞塊？父母該擔心這件事

雞塊。Image by Hans Benn from Pixabay

雞塊如此吸引孩子們的味蕾，不管在學校午餐、兒童餐或家中晚飯都時常見到；小朋友愛吃這些有著恐龍或迪士尼 人物的有趣食物看似非常自然，但雞塊究竟為何讓他們如此著迷呢？

雅虎 生活(Yahoo Life)報導，Senta Health創始人、營養師班迪爾(Ali Bandier)解釋，味覺敏感、猶豫嘗新、挑食的孩子更傾向「味道不突出」的雞塊，且孩子們也更容易接受常吃的食物，這帶來安全感。

營養師萊斯(Diana Rice)則說，雞塊比其他蛋白質如牛排 或烤雞胸肉更容易咀嚼，小孩子通常還在掌握進食技巧，這是他們會考慮的重要因素。她也說孩子們看到更複雜、成分更多的食物會更遲疑，但可以「自信應對」雞塊。這就是她所說的感官忠誠度，包括為何孩子們可能只吃某個特定品牌的起司通心粉，因為質地不太一樣；而雞塊很「容易預測」。

不過雞塊的高加工、低營養惡名讓人思考，究竟是孩子挑食還是父母失職才使得雞塊有今日地位？萊斯表示，很多媽媽一開始都說不會給孩子吃雞塊，但忙了一天後又不得不屈服，而且孩子會好好吃它們。萊斯不覺得這是件壞事，雞塊既方便也可以滿足孩子的蛋白質營養需求。不過父母或許可以挑選成份更健康的雞塊或嘗試自製，用杏仁粉、燕麥碎屑、壓碎的全麥穀類早餐等代替麵包屑外皮。

班迪爾警告並不是所有的雞塊都一樣，雖然有些品牌宣稱添加蔬菜，但大部分蔬菜都經過超量加工，並含有大量添加劑、過量的鈉，這使得它們更適合偶爾當作點心而不是日常主餐，父母也可以選擇用瘦雞胸肉製作的氣炸或烘焙食品。

在萊斯看來，父母真正需要擔心的是孩子們是否只吃雞塊，因為這可能顯示孩子患有限制性食物攝取障礙或其他進食問題。「我不會擔心食物本身是雞塊，任何人最終都需要更加多樣化的飲食來滿足他們的營養需求。」