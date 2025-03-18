衛生部長和網紅抨擊種子油 營養學家不解

油菜籽。美聯社

美國人食用種子油 (seed oils) 已有幾十年，直到最近才聽到「種子油」這個名詞。緣於衛生部長小甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 視之為萬惡之首、其他批評者聲稱它們會加劇炎症、導致肥胖症及糖尿病 的發病率升高，可謂「十惡不赦」。

所謂 「種子油」是由網路紅人、健康「專家」及一些政客創造出來，其實就是常見的菜籽油、大豆油和玉米油，長期以來是不少家庭廚房的主要食油。

種子油通常是透過壓榨或粉碎種子，然後用化學物質和熱量進一步加工，去除導致油質變渾濁及難聞味道的元素。

種子油主要由不飽和脂肪酸組成，包括單元不飽和脂肪及多元不飽和脂肪。大多數種子油富含脂肪酸 Omega-6 及 Omega-3 ，這些脂肪酸對人體健康至關重要，但人體無法自行製造，因此必須從食物中獲取。

但批評者認為，種子油的生產過程中會產生有毒副產品己烷(hexane)，此外它的 Omega-6 含量高、Omega-3 含量低，會導致不平衡，從而增強體內炎症及慢性病的風險。

由於種子油主要由8種植物：油菜籽、玉米、棉籽、葡萄籽、大豆、向日葵、紅花和米糠的種提煉出來，所以不少網紅稱為「八大惡人」。小甘迺迪說美國人「不知不覺中」受到毒害，呼籲食肆在炸鍋中重新使用牛油或動物油。

在網紅、專家及政客驚人的推波助瀾下，國際食品資訊委員會 (International Food Information Council) 最近的調查發現，許多美國人表示現在避免食用種子油；一些食物製造商及食肆為了消除溑費者的擔憂，索性不再使用種子油。

然而有關種子油的種種說法，惹怒了營養學家，表示數十年來不少研究都證實，食用這類種子油對健康有益，是黃油(牛油)或豬油的最佳替代品。俄亥俄州 立大學食品科學教授貝魯里(Martha Belury)說，「不明白為何有人說種子油不好」。

在國會參議院 的認證聽證會上，聯邦食品藥物管理局(FDA)局長提名人馬卡里(Marty Makary)認為，種子油就是一個很好的例子，說明可以透過科學證據的整合得出結果來。