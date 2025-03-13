每天一顆柑橘 研究：憂鬱症風險減20%

示意圖。Image by Liza Summer from Pexels

健康的腸道有助於消化食物並吸收營養，提升免疫系統並降低罹患某些慢性病的風險。

然而，並非所有人都知道健康的腸道對於心情也有重要影響，身體約90%的血清素(serotonin)和50%以上的多巴胺(dopamine)在腸道產生，這兩種神經傳導物質能讓人心情良好，因此科學家常稱腸道為「第二大腦」。

「一天一蘋果，醫生遠離我」這句話廣為流傳，不過研究顯示，一天一柳橙也許有助於防止憂鬱。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫師梅塔(Raaj Mehta)和同事分析來自3萬多名女性的數據，發現食用大量柑橘的人罹患憂鬱症 的機率遠比其他人低。

他們的研究成果去年底發表於期刊「Microbiome」。

梅塔上個月告訴「哈佛校報」(Harvard Gazette)：「我們發現一天吃一顆中等大小的柳橙可能將罹患憂鬱症的風險降低約20%。」

「而且這種效果似乎是柑橘特有的。當我們研究大家整體的水果和蔬菜攝取，或是蘋果或香蕉等其他單一水果，沒有發現攝入量與罹患憂鬱症的風險有任何關聯。」

透過糞便樣本，研究人員發現吃更多柑橘與普拉梭菌(F. prausnitzii)增加有關聯，這種有益的腸道菌以其抗炎性而聞名，但可能還有助於血清素和多巴胺傳遞到大腦。

2022年發表的一項研究發現，在患有慢性健康疾病的患者中，食用較少柑橘類水果明顯與較高的憂鬱症風險相關。

不過研究人員也承認這項研究有某些限制，因為大部分的參與者皆為中年白人女性，此外，儘管控制了幾項因素，他們的研究結果仍然有可能是相關而非因果。

儘管如此，一天吃一顆柳橙或檸檬、葡萄柚肯定不會有什麼壞處，這一研究也說明了腸道與大腦之間的關係，以及這些水果在其中的作用。

梅塔說：「希望我們的研究成果能激勵其他研究人員去研究飲食與心理健康 的關聯，我認為人們直覺上知道我們吃的食物會影響心情，我們甚至還有描述這種情況的詞彙，也就是療癒美食comfort foods，這類食物能在短期內讓我們心情更好。」

「憂鬱症治療的需求還有很大的部分未被滿足，而吃柑橘並不會真的有任何嚴重的副作用，所以如果能看到這一簡單的治療方法有用，那就真是太棒了。」