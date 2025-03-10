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實測5種義式番茄醬 廚師：超市這常見品牌是首選

編譯周靜芝 / 即時報導
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Rao's義式番茄醬。美聯社
Rao's義式番茄醬。美聯社

專業廚師兼食譜作家莉茲·布里斯金（Lizzy Briskin）常在尋找製作義大利麵所需的番茄醬；她在內幕新聞（Insider）撰文指出，近日她試吃了Classico、Rao's與Barilla等市售品牌。以下是她對每種醬汁的評價。

首先，布里斯金嘗試了添加香草的Classico卡本內義式番茄醬（Cabernet marinara）。她表示，雖然她對這款加了卡本內酒的紅醬頗感興趣，但用在義大利麵上感覺不太搭。

從罐子倒出來時，醬汁非常滑順，可能在裝罐前經過攪拌與過濾。品嚐醬汁時，布里斯金說，它有強烈的甜味，不太適合搭配義大利麵；此外，口感過於滑順，當作披薩的醬汁可能更合適。

接著是影星保羅·紐曼合夥開創的品牌「紐曼私傳」義式番茄醬（Newman's Own marinara）。布里斯金說，遺憾的是，她認為「紐曼私傳」的醬汁風味比不上其他品牌。

她表示，醬汁有點平淡，而且沒有特別之處，口感平滑，幾乎是水狀；由於 「紐曼私傳」的義式番茄醬太稀，不太能附著在麵條上。不過，布里斯金表示，她也看過該品牌的番茄羅勒醬，或許更值得推薦。

布里斯金也試了Primal Kitchen用酪梨油製作的番茄羅勒醬，這是她嘗過最貴的義式番茄醬，是用酪梨油而非標準的橄欖油製成。對她來說，加入酪梨油不一定是優點，也不值得為此多付錢。

布里斯金表示，當她把醬汁倒入碗中時，注意到它相當濃稠，有小塊洋蔥丁和許多香草，嚐起來也相當美味。

儘管她一開始對酪梨油有些意見，但醬汁還是很好吃。她認為，酪梨油讓紅醬的味道比其他品牌更豐富、飽滿，相較之下，其他醬汁吃起來略顯清淡、也較酸。牛至與羅勒的味道，在這款醬汁中也很突出。

接下來布里斯金嘗試了Barilla的義式番茄醬，對它的美味感到意外，因為該品牌強調「不加糖」。

她指出，這款醬汁的質地比其他的鬆散，可見到香草與洋蔥，還有些較大塊的番茄；香草味道頗濃，能品嚐出羅勒與牛至，但不致蓋過整體的風味。醬汁在罐子裡看來不是很稠，經攪拌後便好些。

最後，布里斯金嘗試了超市貨架上常見的Rao's的自製義式番茄醬，它與一般醬料的差別在於不加洋蔥或大蒜。

從罐子裡倒出來的醬汁，大部分都很滑順，有許多稍大的番茄碎。布里斯金說，在她試過的所有義式番茄醬中，Rao's的醬汁是她最喜歡的，也是會買回家的首選。

她表示，Rao's的義式番茄醬有點煙燻味，也許是烘烤蕃茄的結果；濃郁的蕃茄風味是這罐醬料中最突出的味道，像是燉了一整天的自製醬汁。

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