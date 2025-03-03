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粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

編譯莊瑞萌／即時報導
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好市多。(美聯社)
好市多。(美聯社)

好市多(Costco)販售的貝果之所以受到歡迎，是未添加防腐劑而廣受喜愛。專家建議，貝果購買回家後可先冷凍，事後要吃之前放入烤箱回溫即可。

據MSN報導，好市多Kirkland Signature貝果是許多買家的必買商品之一，其外皮酥脆，內裡柔軟又紮實，而且大量購買的優惠價格令人難以抗拒。不過，若是買一打貝果回家，可能會遇到不像雜貨店的貝果耐放的問題，但其實只要一個小步驟就可解決。

有些顧客表示，好市多的貝果會很快發霉。原因是什麼？就是因為沒有防腐劑。與自家烘焙的貝果一樣，好市多的貝果是在店內第一時間烘焙，而非大量生產再擺在貨架上銷售，因此保存期限較短。聽起來像是缺點，但對許多人來說，反而是一個賣點，因為越來越多人尋求添加劑越少的食品，這些貝果正好符合需求。

唯一的難題是什麼？消費者需要一點步驟來保持貝果最佳品質。如果曾經因為沒吃完就已經壞掉，必須忍痛丟掉半袋貝果，別擔心只要透過以下一個簡單方法就可以保存貝果，就像剛出爐一樣新鮮，而且不會造成浪費。

延長好市多貝果品嚐期限的最佳方法很簡單，就是冷凍。《Real Simple》雜誌建議先將貝果對半切開，然後將每一半單獨包起來並存放在密封袋內。如果方法正確，可以保持新鮮長達四個月。

若要享用貝果時，有幾種方法可以將貝果解凍，其中最佳方法之一就是不要使用微波爐，改用烤箱即可。只需在貝果上方灑一點水，再以華氏350度加熱5-10分鐘，一點點水蒸氣就能讓貝果恢復像剛從麵包店出爐一樣的新鮮、有嚼勁的口感。

另外，如果認為只要切掉發霉的部分，然後吃其他沒發霉的貝果，請千萬不要這麼做，因為農業部(USDA)提醒，麵包上的黴菌不只存在於表面，其實會擴散到更深、肉眼看不到的地方。

好市多 農業部 Costco

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