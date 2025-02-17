份量大也不怕 好市多牛絞肉這樣分裝備餐超方便

網友分享常備牛絞肉的方法。下廚示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

好市多 (Costco )物美價廉，是許多人最愛光顧的賣場之一，不過由於好市多所販售的品項通常都較為大份，對於小家庭而言會難以立刻消化完畢，進而造成食物浪費。有內行網友分享「常備好市多低脂牛絞肉」的方法，只需要幾個步驟，就可以成功分裝。

牛絞肉在健康備餐中極具便利性，因其烹調快速、多用途且營養豐富，適合忙碌的現代人。它富含優質蛋白質、鐵質與維生素B群，有助於維持能量與肌肉健康。一名網友在小紅書 發布一支影片分享「常備好市多低脂牛絞肉」的方法，首先買進好市多2.8公斤的低脂牛絞肉，準備八張瀝水板的大小的烘培紙，將牛絞肉切為四等份，每份大約700公克，將牛絞肉平鋪在烘培紙上後將其塑形，再切為四等份，每份約175公克，並在表面塗抹一點橄欖油。

接著牛絞肉底下墊一片分隔板，將其放入大保鮮盒內，保鮮盒內可放兩張牛絞肉，接著密封保鮮盒，放入冰箱冷凍一天，隔天拿出後，依照切線掰開即可，牛絞肉就會呈現不沾黏的塊狀，方便收納，之後要煮的時候，只要提前一天拿出來退冰，就能隨時炒一份肉燥，對於健康備餐而言相當便利。

其他人留言「學到了」、「好方法」、「真是好主意」，也有人好奇「為什麼不用塑膠袋分裝」，有內行人解釋，透過塑膠袋分裝的保鮮度不佳，最好的分裝方式還是真空包裝，保鮮效果最好。

牛絞肉能輕鬆融入各種料理，如清炒、煎餅、燉湯或搭配蔬菜拌炒，滿足不同飲食需求。建議可以選擇低脂牛絞肉可減少飽和脂肪攝取，使飲食更均衡健康，是備餐時兼顧營養與便捷的理想食材。

▼若影片無法播放請點選「常備好市多低脂牛絞肉@小紅書」