麵包延長保鮮一星期 就靠這意想不到的蔬菜

麵包。Image by Sabine Schulte from Pixabay

麵包剛出爐時香軟新鮮,但通常一天內就會變質,切片麵包稍微好一些,可以保鮮好幾天;專家教大家一個撇步,把麵包裝入布袋,並且在袋中放一個馬鈴薯,保鮮期可再延長一個星期。

基本上,麵包保鮮期與放在哪裡、以及保存方式息息相關。

Too Good To Go 擅長避免浪費食物的專家表示,美國有很多食物動不動被浪費掉,麵包是其中最常被浪費的食物之一,因此,想方設法延長麵包保鮮期變得格外重要。

想要延長麵包保鮮期,要從布袋開始。

Too Good To Go 一位專家建議,將麵包放入布袋是最佳的儲存方式,主要是因為,布袋最能完整保持麵包質地,如果能在布袋裡加放一個馬鈴薯,麵包保鮮期可再延長一周。

專家特別提醒,每當麵包剛剛新鮮出爐,不應馬上放入密封袋,以免麵包無法呼吸。麵包保鮮很重要的一點是讓麵包呼吸,以保持最佳狀態。

綜合來說,將新鮮麵包放入麵包籃或布袋裡,在室溫下冷卻永遠是上上策。

如果手中麵包是裝在塑膠袋裡的切片麵包,專家建議存放到冰箱裡,這麼一來,有效期會更長,連帶的使保鮮期拉長。

專家又說,食用前,務必記得用感官研判是否可以吃。

另外還有一招可延長麵包保鮮期,那就是把麵包放入冷凍庫,但必須裝入密封容器或袋子,以免因「凍傷」(freezer burn)毀掉一整個麵包,建議讓麵包完全解凍,之後再放入烤箱烤一下,可保麵包鬆脆。

假如麵包變乾,可在切開前,以噴水或用濕布擦拭幾分鐘的方式讓麵包皮濕潤,接著再放入烤箱烤幾分鐘,恢復鬆脆口感。