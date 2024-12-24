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麵包延長保鮮一星期 就靠這意想不到的蔬菜

編譯周芳苑／即時報導
麵包。Image by Sabine Schulte from Pixabay
麵包。Image by Sabine Schulte from Pixabay

麵包剛出爐時香軟新鮮，但通常一天內就會變質，切片麵包稍微好一些，可以保鮮好幾天；專家教大家一個撇步，把麵包裝入布袋，並且在袋中放一個馬鈴薯，保鮮期可再延長一個星期。

基本上，麵包保鮮期與放在哪裡、以及保存方式息息相關。

Too Good To Go 擅長避免浪費食物的專家表示，美國有很多食物動不動被浪費掉，麵包是其中最常被浪費的食物之一，因此，想方設法延長麵包保鮮期變得格外重要。

想要延長麵包保鮮期，要從布袋開始。

Too Good To Go 一位專家建議，將麵包放入布袋是最佳的儲存方式，主要是因為，布袋最能完整保持麵包質地，如果能在布袋裡加放一個馬鈴薯，麵包保鮮期可再延長一周。

專家特別提醒，每當麵包剛剛新鮮出爐，不應馬上放入密封袋，以免麵包無法呼吸。麵包保鮮很重要的一點是讓麵包呼吸，以保持最佳狀態。

綜合來說，將新鮮麵包放入麵包籃或布袋裡，在室溫下冷卻永遠是上上策。

如果手中麵包是裝在塑膠袋裡的切片麵包，專家建議存放到冰箱裡，這麼一來，有效期會更長，連帶的使保鮮期拉長。

專家又說，食用前，務必記得用感官研判是否可以吃。

另外還有一招可延長麵包保鮮期，那就是把麵包放入冷凍庫，但必須裝入密封容器或袋子，以免因「凍傷」(freezer burn)毀掉一整個麵包，建議讓麵包完全解凍，之後再放入烤箱烤一下，可保麵包鬆脆。

假如麵包變乾，可在切開前，以噴水或用濕布擦拭幾分鐘的方式讓麵包皮濕潤，接著再放入烤箱烤幾分鐘，恢復鬆脆口感。

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