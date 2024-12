麥當勞肋排堡回歸 粉絲問：肋排在哪裡？

麥當勞肋排堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞 肋排堡回歸後, 不少粉絲問:肋排在哪裡?對名實不符大表不滿之外,也對烹烤法大有意見。但愛死它的消費者也不缺。

品味(TASTE)網站指出,麥當勞大肆廣告的肋排堡(McRib),用的是調味過的豬肩絞肉,用水、香料、葡萄糖、防腐劑調出獨具風格的味道與質地後,做成豬肋排的樣子。

然後塗上烤肉醬,加上煙燻味,端出來的時候,香噴噴,熱騰騰的誘人。

推出不久,各地食客分讚美,但得知肋排堡的主菜不是肋排後,排拒之聲隨之高漲,有些人更在Reddit社媒平台大批,麥當勞肋排堡的肋排不過是「肥熱狗」、「切香腸」罷了。

批評歸批評,就愛這一味的死忠粉絲也不缺。一名愛好者說,「就算我知道它的本質是什麼,我還是毫不腆顏地愛它。」另一位套用麥當勞廣告詞開玩笑說,「麥克肩肉堡......我愛死它了。」(“McShoulder…im lovin’ it.")

想嚐一口的人,得抓緊時間去買來嚐嚐,以免向隅。

麥當勞12月3日宣布再度「限時限量」推出肋排堡,不是每家麥當勞分店都有得買。聖誕節 前的廣告,秀出醃菜和洋蔥夾著的「肋排」,在佳節氣氛的曲調中,表明主題「就是這玩意兒」(“It Could Only Mean One Thing (McRib is Here)” )。也趁機推銷半加崙裝、售價19.9元的肋排堡醬(McRib Sauce)。