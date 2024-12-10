麥當勞肋排堡回歸 粉絲問：肋排在哪裡？

麥當勞肋排堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞 肋排堡回歸後， 不少粉絲問：肋排在哪裡？對名實不符大表不滿之外，也對烹烤法大有意見。但愛死它的消費者也不缺。

品味（TASTE）網站指出，麥當勞大肆廣告的肋排堡（McRib），用的是調味過的豬肩絞肉，用水、香料、葡萄糖、防腐劑調出獨具風格的味道與質地後，做成豬肋排的樣子。

然後塗上烤肉醬，加上煙燻味，端出來的時候，香噴噴，熱騰騰的誘人。

推出不久，各地食客分讚美，但得知肋排堡的主菜不是肋排後，排拒之聲隨之高漲，有些人更在Reddit社媒平台大批，麥當勞肋排堡的肋排不過是「肥熱狗」、「切香腸」罷了。

批評歸批評，就愛這一味的死忠粉絲也不缺。一名愛好者說，「就算我知道它的本質是什麼，我還是毫不腆顏地愛它。」另一位套用麥當勞廣告詞開玩笑說，「麥克肩肉堡......我愛死它了。」（“McShoulder…im lovin’ it."）

想嚐一口的人，得抓緊時間去買來嚐嚐，以免向隅。

麥當勞12月3日宣布再度「限時限量」推出肋排堡，不是每家麥當勞分店都有得買。聖誕節 前的廣告，秀出醃菜和洋蔥夾著的「肋排」，在佳節氣氛的曲調中，表明主題「就是這玩意兒」（“It Could Only Mean One Thing (McRib is Here)” ）。也趁機推銷半加崙裝、售價19.9元的肋排堡醬（McRib Sauce）。