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這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

編譯周靜芝 / 即時報導
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）。路透
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）。路透

一項針對美式足球聯盟（NFL）球員最愛零食的調查發現，他們每年至少吃掉8萬個這款由美國人發明、且註冊了專利的Uncrustables。每日郵報（Daily Mail）報導，這個在附近超市就能買到花生果醬三明治，已成為球員在練習與中場休息時的主要食物。

Uncrustables是由克瑞契曼（Len Kretchman）與妻子艾蜜莉（Emily）在1990年代創立，最初只是學校午餐的一種簡單選擇；從字義上看，它們是大量生產、切去麵包皮的三明治。外表圓形、邊緣壓摺的Uncrustables，至今已開發出各種甜、鹹口味。

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）稱，他吃的 Uncrustables比「世界上任何食物都多」，且這位堪薩斯酋長隊的近端鋒並不孤單。據紐約時報旗下運動網站The Athletic從NFL蒐集的資料顯示，所有球隊每周吃掉多達4300個Uncrustables，一年吃掉超過8萬。

這項零食在丹佛的野馬隊（Broncos）更衣室最受歡迎，該隊球員每周吃掉約700個，比排名第二的西雅圖海鷹隊（Seahawks）高出一倍多，海鷹隊球員每周吃掉約320個Uncrustables

在提供資料的24支球隊中，紐奧良聖徒隊（Saints）和辛辛那提孟加拉虎隊（bengals）吃得最少，約50個，而拉斯維加斯突襲者隊（Raiders）則吃了約60個。

有些球隊表示，他們甚至會自己製作花生果醬三明治。

據報導，NFL要求主場球隊要為對手提供36片橘子，但The Athletic指出，許多球星現在改在中場休息時吃Uncrustables

舊金山49人隊（49ers）的近端鋒基特爾（George Kittle）在每次飛往客場比賽途中都會吃上兩個，而在回家的路上最多會吃上四個。他的四分衛隊友珀迪（Brock Purdy）在第58屆超級盃前的更衣室裡也吃了一個，當時49人隊被酋長隊打敗。

凱爾西去年曾告訴他的哥哥、前費城老鷹隊中鋒傑森（Jason），他吃下的花生果醬三明治Uncrustables，可能比他吃過的世界上任何東西都多。

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NFL 泰勒絲 費城

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