這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的男友凱爾西(Travis Kelce)。路透

一項針對美式足球聯盟(NFL )球員最愛零食的調查發現,他們每年至少吃掉8萬個這款由美國人發明、且註冊了專利的Uncrustables。每日郵報(Daily Mail)報導,這個在附近超市就能買到花生果醬三明治,已成為球員在練習與中場休息時的主要食物。

Uncrustables是由克瑞契曼(Len Kretchman)與妻子艾蜜莉(Emily)在1990年代創立,最初只是學校午餐的一種簡單選擇;從字義上看,它們是大量生產、切去麵包皮的三明治。外表圓形、邊緣壓摺的Uncrustables,至今已開發出各種甜、鹹口味。

流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)的男友凱爾西(Travis Kelce)稱,他吃的 Uncrustables比「世界上任何食物都多」,且這位堪薩斯酋長隊的近端鋒並不孤單。據紐約時報旗下運動網站The Athletic從NFL蒐集的資料顯示,所有球隊每周吃掉多達4300個Uncrustables,一年吃掉超過8萬。

這項零食在丹佛的野馬隊(Broncos)更衣室最受歡迎,該隊球員每周吃掉約700個,比排名第二的西雅圖海鷹隊(Seahawks)高出一倍多,海鷹隊球員每周吃掉約320個Uncrustables。

在提供資料的24支球隊中,紐奧良聖徒隊(Saints)和辛辛那提孟加拉虎隊(bengals)吃得最少,約50個,而拉斯維加斯突襲者隊(Raiders)則吃了約60個。

有些球隊表示,他們甚至會自己製作花生果醬三明治。

據報導,NFL要求主場球隊要為對手提供36片橘子,但The Athletic指出,許多球星現在改在中場休息時吃Uncrustables。

舊金山49人隊(49ers)的近端鋒基特爾(George Kittle)在每次飛往客場比賽途中都會吃上兩個,而在回家的路上最多會吃上四個。他的四分衛隊友珀迪(Brock Purdy)在第58屆超級盃前的更衣室裡也吃了一個,當時49人隊被酋長隊打敗。

凱爾西去年曾告訴他的哥哥、前費城 老鷹隊中鋒傑森(Jason),他吃下的花生果醬三明治Uncrustables,可能比他吃過的世界上任何東西都多。

