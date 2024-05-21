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預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

編譯周芳苑／即時報導
烤鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay
烤鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay

根據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)2024 年公佈的報告，全美近 700 萬人患阿茲海默症；史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)神經外科醫生拉蘇利(Jonathan J. Rasouli)說，有關食物與罹患阿茲海默症之間的關聯性尚無定論，但他個人會注意飲食。

拉蘇利分享他個人用來降低阿茲海默症風險的晚餐組合，包括用薑黃調味料來烤鮭魚、還加上蒸西蘭花。他喜歡這頓晚餐含有健康歐米茄脂肪酸(omega fatty acids)和植物營養素，並且減少碳水化合物、添加糖和脂肪的食物。

2023 年針對10萬3000 名參與者的大型研究指出，證據顯示，食用 omega-3 脂肪酸可將癡呆症和認知能力機率降低 20%。

2019 年一項動物研究綜述表明，薑黃裡的主要活性成份薑黃素有助於緩解或逆轉囓齒類動物的記憶障礙。

此外，2017年大型分析及2022年日本一項成人調查等越來越多研究顯示，西蘭花等蔬菜對大腦最有益。

拉蘇利提醒，這些食材本身營養素都很棒，但要確保整頓餐點健康，過多碳水化合物、糖和鹽，將導致胰島素阻抗、影響健康，所以要避免在鮭魚上撒太多鹽，拌入薑黃可增加風味，也不要與大量的高碳水化合物、高糖食物一起食用。

拉蘇利說，遵循基本要點並避免某些陷阱，就可打造有益大腦健康的晚餐。

拉蘇利提出基本原則說，只要加工成份、糖和不健康脂肪含量低，都會是很好的餐點，可預防阿茲海默症、而且有益整體健康；他個人吃避免紅肉、香腸等加工肉類和任何含糖量高的食品，這些已被證明易導致胰島素阻抗，是癡呆症的危險因素。

阿茲海默症 史泰登島 日本

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