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發泡果汁和減糖氣泡水大受歡迎 營養師教你如何選

編譯徐薏茹／即時報導
氣泡水。Image by yunjeong from Pixabay
氣泡水。Image by yunjeong from Pixabay

宣稱含有益生元(prebiotic)且有助消化的水果風味氣泡水、減糖氣泡水等大受歡迎，這些氣泡水實際上有哪些好處？註冊營養師瑪雅·費勒(Maya Feller)24日在「早安美國」(Good Morning America)節目，討論罐裝氣泡水的消費熱潮。

費勒說：「Spindrift這類風味氣泡水(Flavored sparkling water)實際上是氣泡水加上一點真正的水果(果汁)，不含糖或代糖。果汁蘇打(Juice sodas)可以含有蔗糖和其他濃縮果汁。」

費勒指出，Spindrift和其他含有真正水果的相似氣泡水，對於尋求不添加糖蘇打替代品的消費者來說是很棒的選擇，也是攝取足夠水分的好方法，「要留意選擇不加糖的商品。」

雖然果汁蘇打可以當作傳統含糖汽水的更佳選擇，但費勒鼓勵大家「查看營養標籤，做一個知情的消費者，知道自己在喝什麼。」

根據流行益生元蘇打Poppi的營養頁面，Poppi含有氣泡水、有機蔗糖和其他濃縮果汁，每罐含有「5克或以下的糖」。

宣稱「健康」的蘇打Olipop含有益生元、植物纖維和植物成分，根據其網站，Olipop僅含有2至5克糖。

說到柳橙汁或蘋果汁等果汁，費勒提醒消費者「選擇100%果汁，因為不添加糖。」

費勒建議一餐只喝4盎司果汁，「幫助減緩血液的糖吸收」，避免血糖飆升。

至於標榜有助健康的Olipop、Poppi等飲料，費勒表示應該謹慎選擇，「我不會說這些飲料有任何負面效果」，重申這些飲料是「含糖飲料的優良替代品，但別以為自己在做對健康有益的事，因為許多科學家實際上不同意這些健康聲明。」

她說：「當你喝益生元氣泡水時，實際上並未在一整天中添加任何重要的營養，不過如果你想喝，就去喝吧。」

費勒表示她偶爾會喝益生元氣泡水，但需要注意這是「刻意且謹慎的選擇」。

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