旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

漢堡。Image by Engin Akyurt from Pixabay

旅遊指南Fodor作家吉娜·楚曼(Geena Truman)評選美國最棒的五家速食店，快來看看自己的愛店是否上榜！

1. Culver’s

Culver’s是總部位於威斯康辛州的奶油漢堡及蛋黃奶油冰淇淋(frozen custard)連鎖店，被楚曼選為「美國最美味的速食補給站」，她對這家在中西部大受歡迎的速食店讚不絕口，Culver’s目前在26個州設有分店。

楚曼尤其喜歡Culver’s著名的炸起司(fried cheese curds)，表示儘管該店供應的是速食餐點，但在味道方面勝過其他所有餐廳。

餐飲大亨梅爾(Danny Meyer)的Shake Shack版圖仍在擴張，楚曼如此評價：「什麼是完美的一餐？一杯咖啡卡士達奶昔、一個簡單的全美式安格斯牛(Angus Beef)熱狗配起司蘸醬，再來一個碎肉餅漢堡(smash burger)。」她大力讚賞Shake Shack的「真材實料」，保證錢花得值得。

3. In-N-Out

楚曼說：「如果你想要一個有新鮮配料的便宜速食漢堡、一杯經典的美式麥芽奶昔，還有灑上一點鹽的起司薯條，那麼In-N-Out就是你的理想選擇。」她表示In-N-Out的食物感覺比其他速食店更新鮮。

4. Whataburger

楚曼推薦Whataburger的「辣番茄醬、墨西哥 餅(taquitos)、蜂蜜奶油雞肉比司吉、洋蔥圈、青辣椒(Green Chile)漢堡、起司肉排堡。」

5. Raising Cane’s

Raising Cane’s的菜單更簡易，楚曼推薦非冷凍的雞柳條，再搭配波浪薯條、涼拌高麗菜、充滿奶油香的德州 吐司，還有雷莫拉醬(remoulade)風格的Cane’s醬料。