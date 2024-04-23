我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

編譯徐薏茹／即時報導
漢堡。Image by Engin Akyurt from Pixabay
漢堡。Image by Engin Akyurt from Pixabay

旅遊指南Fodor作家吉娜·楚曼(Geena Truman)評選美國最棒的五家速食店，快來看看自己的愛店是否上榜！

1. Culver’s

Culver’s是總部位於威斯康辛州的奶油漢堡及蛋黃奶油冰淇淋(frozen custard)連鎖店，被楚曼選為「美國最美味的速食補給站」，她對這家在中西部大受歡迎的速食店讚不絕口，Culver’s目前在26個州設有分店。

楚曼尤其喜歡Culver’s著名的炸起司(fried cheese curds)，表示儘管該店供應的是速食餐點，但在味道方面勝過其他所有餐廳。

2. Shake Shack

餐飲大亨梅爾(Danny Meyer)的Shake Shack版圖仍在擴張，楚曼如此評價：「什麼是完美的一餐？一杯咖啡卡士達奶昔、一個簡單的全美式安格斯牛(Angus Beef)熱狗配起司蘸醬，再來一個碎肉餅漢堡(smash burger)。」她大力讚賞Shake Shack的「真材實料」，保證錢花得值得。

3. In-N-Out

楚曼說：「如果你想要一個有新鮮配料的便宜速食漢堡、一杯經典的美式麥芽奶昔，還有灑上一點鹽的起司薯條，那麼In-N-Out就是你的理想選擇。」她表示In-N-Out的食物感覺比其他速食店更新鮮。

4. Whataburger

楚曼推薦Whataburger的「辣番茄醬、墨西哥餅(taquitos)、蜂蜜奶油雞肉比司吉、洋蔥圈、青辣椒(Green Chile)漢堡、起司肉排堡。」

5. Raising Cane’s

Raising Cane’s的菜單更簡易，楚曼推薦非冷凍的雞柳條，再搭配波浪薯條、涼拌高麗菜、充滿奶油香的德州吐司，還有雷莫拉醬(remoulade)風格的Cane’s醬料。

Shake Shack 墨西哥 德州

上一則

迷戀「最像外星人」的章魚 9歲男童養竉物生出50隻小章魚

下一則

做這4件事 害你的房子貶值

延伸閱讀

報稅促銷月 加州連鎖餐飲漢堡、雞翅免費送

報稅促銷月 加州連鎖餐飲漢堡、雞翅免費送
贈送漢堡、雞翅 這些餐廳限時犒勞納稅人

贈送漢堡、雞翅 這些餐廳限時犒勞納稅人
20美元最低工資 連鎖反應

20美元最低工資 連鎖反應
做出鮮嫩多汁漢堡 名廚說煎肉餅千萬別做這事

做出鮮嫩多汁漢堡 名廚說煎肉餅千萬別做這事

熱門新聞

示意圖。Photo by Anh Nguyen on Unsplash

長壽專家建議 限制攝取這5種食物

2024-04-19 09:19
花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

2024-04-15 09:48
佛州男子雷蒙達去年從瑞士旅遊返國後收到高達14萬美元的手機帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kuncheek）

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

2024-04-18 19:35
示意圖。Image by Andrea from Pixabay

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

2024-04-16 10:26
烤鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

2024-04-16 09:17
Image by martaposemuckel from Pixabay

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

2024-04-22 09:19

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用
勞力士、LV包都有 這家店賣遺失行李物品 吸引粉絲朝聖

勞力士、LV包都有 這家店賣遺失行李物品 吸引粉絲朝聖
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工