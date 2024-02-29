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與肉桂捲連鎖店合作 溫蒂早餐推新品

編譯尤寶琪／即時報導
溫蒂漢堡(Wendy's)宣布與肉桂捲連鎖店Cinnabon合作，要在早餐選項中加入這份高人氣甜點，讓顧客在甜美的香氣中開啟美好的一天。美聯社
溫蒂漢堡(Wendy's)宣布與肉桂捲連鎖店Cinnabon合作，要在早餐選項中加入這份高人氣甜點，讓顧客在甜美的香氣中開啟美好的一天。美聯社

溫蒂漢堡(Wendy's)宣布與肉桂捲連鎖店Cinnabon合作，要在早餐選項中加入這份高人氣甜點，讓顧客在甜美的香氣中開啟美好的一天。

從2月26日開始，民眾可以在早餐中享受到這款全新「手撕肉桂捲」(Cinnabon Pull-Apart)；淋上糖霜的麵團，加上肉桂、糖和奶油一起烘烤，再加上Cinnabon的招牌奶油乳酪(cream cheese)糖霜，裝在攜帶方便的杯子中，讓你可以輕鬆享用，不用擔心弄得一團亂。

溫蒂漢堡烹飪創新經理貝內特(Eryn Bennett)在聲明中表示，兩家公司聯手開發新產品，目標是要在快餐領域中創造出獨特的東西。她說：「溫蒂這款全新的甜點創意，是在維持了大眾對經典肉桂捲的熟悉性，並同時對其進行改造；手撕肉桂捲可以與早餐菜單上，從咖啡飲料到美味早餐三明治等，幾乎所有品項搭配。」

溫蒂漢堡早已經在早餐這個市場找到自己的最佳狀態，站穩腳步，並將在3月慶祝早餐餐單上市四周年；這家連鎖餐廳在2020年3月2日於美國首推早餐菜單，並隨後於2021年5月在加拿大推出。

溫蒂漢堡網站指出：「新菜單更能凸顯溫蒂全天份菜單的好，並讓粉絲們在熟悉的味道中，加入新鮮元素。」

溫蒂漢堡其他受歡迎的早餐選項還包括了牛角麵包、餅乾、經典早餐和冰霜奶精咖啡。

有鑑於溫蒂漢堡每個地點的早餐截止時間都不同，該公司建議顧客上門前先查看一下當地溫蒂漢堡的資訊；但多數溫蒂漢堡都是在早上6點30分到10點30分期間供應早餐，送餐服務則是從早上8點開始。

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