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20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

編譯周靜芝 / 即時報導
今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社
今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社

今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。

在最近的一次財報電話會議上，「紅龍蝦」母公司泰國聯合集團財務長嘉尼爾（Ludovic Regis Henri Garnier）表示，該連鎖餐廳截至第三季的虧損超過1100萬元，全年虧損預估將達2000萬元。這家總部位於泰國的全球海鮮食品公司將此歸咎於「無盡蝦」的促銷活動。

據「餐飲業務」（Restaurant Business）報導，嘉尼爾日前對投資者表示，他們知道「無盡蝦」價格太便宜，但希望此一促銷可以為餐廳帶來更多客流量，但事與願違。公司未預料到顧客會如此頻繁地點這道餐，他們想將「無盡蝦」留在菜單，但推出的時間與價位還須更謹慎地考量。

該優惠套餐一開始打出的宣傳價為20元，消費者一次可從各種蝦類主菜，包括蒜香鮮蝦（Garlic Shrimp Scampi）、椰汁明蝦（Parrot Isle Jumbo Coconut Shrimp）、鮮蝦義大利麵（Shrimp Linguini Alfredo）和酥炸蝦米花（Popcorn Shrimp）中先選擇三道，吃完後繼續再點其他；餐點還附有一份配菜和無限量供應的切達灣餅乾（Cheddar Bay Biscuits）。不過，在虧損加劇下，「紅龍蝦」已將價格調漲為25元。

「紅龍蝦」行銷長崔維諾（Patty Trevino）表示，18年來，「無盡蝦」一直是「紅龍蝦」的招牌促銷活動以及深受顧客喜愛的傳統。他們知道消費者無不期待每年「無盡蝦」的推出，因此決定全年供應此一顧客的最愛。

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