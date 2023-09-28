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這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

編譯周靜芝 / 綜合報導
薑黃是常見的黃色香料，不僅能做出美味的咖哩，還能對健康帶來多種效益。Getty Images
薑黃是常見的黃色香料，不僅能做出美味的咖哩，還能對健康帶來多種效益。Getty Images

天然食物中有幾種富含抗氧化劑，並具有健腦功效，但還有一種簡單但令人意想不到的成分，那就是薑黃（turmeric）。

薑黃對大腦健康的益處

薑黃是常見的黃色香料，最廣為人知的是它在印度菜中的用途；然而，它不僅能做出美味的咖哩，還能對健康帶來多種效益，包括促進代謝。但是薑黃的好處不僅限於縮小腰圍，根據營養學家瑪麗·薩巴特（Mary Sabat）的研究，薑黃對改善記憶力和其他認知功能上也發揮關鍵作用。

薑黃之所以具備這些好處的最大原因之一是，它所含有的薑黃素（curcumin）化合物具有抗發炎的特性。薩巴特說，薑黃素以強大的抗發炎和抗氧化特性而知名。慢性炎症被認為在認知能力下降和阿茲海默症等神經退化性疾病的發展過程中起著一定的作用。透過減少大腦中的炎症，薑黃素可能有助於防止認知能力的退化。

薩巴特在接受生活新聞網站She Finds訪問時表示，薑黃素還被證明有助於產生腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor, BDNF）。BDNF對神經元的存活和生長十分重要，有助於在神經元之間形成新的連接。她說，較高水平的BDNF與記憶和認知功能的改善有關。

此外，薑黃還能透過減少澱粉樣蛋白老化斑（Amyloid Plaque），預防罹患阿茲海默症。薩巴特表示，阿茲海默症的特徵是大腦中β-澱粉樣蛋白斑塊的積累，這被認為是認知能力下降的原因之一；而研究證明，薑黃素可能有助於清除大腦中的這些斑塊，從而延緩阿茲海默症的發生，「這實在太神奇了」。

最後，薑黃素還可以改善血管功能，降低罹患心血管疾病的風險，進而改善大腦功能。薩巴特說，維持心血管健康與良好的認知功能有關，因為它能確保向大腦穩定供應氧氣和營養物質。

她建議將薑黃素與黑胡椒一起食用，這樣可以顯著提高薑黃素的「生體可用率」（bioavailability），讓身體達到最佳的吸收效果。

阿茲海默症 心血管疾病 印度

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