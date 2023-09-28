這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

薑黃是常見的黃色香料，不僅能做出美味的咖哩，還能對健康帶來多種效益。Getty Images

天然食物中有幾種富含抗氧化劑，並具有健腦功效，但還有一種簡單但令人意想不到的成分，那就是薑黃（turmeric）。

薑黃對大腦健康的益處

薑黃是常見的黃色香料，最廣為人知的是它在印度 菜中的用途；然而，它不僅能做出美味的咖哩，還能對健康帶來多種效益，包括促進代謝。但是薑黃的好處不僅限於縮小腰圍，根據營養學家瑪麗·薩巴特（Mary Sabat）的研究，薑黃對改善記憶力和其他認知功能上也發揮關鍵作用。

薑黃之所以具備這些好處的最大原因之一是，它所含有的薑黃素（curcumin）化合物具有抗發炎的特性。薩巴特說，薑黃素以強大的抗發炎和抗氧化特性而知名。慢性炎症被認為在認知能力下降和阿茲海默症 等神經退化性疾病的發展過程中起著一定的作用。透過減少大腦中的炎症，薑黃素可能有助於防止認知能力的退化。

薩巴特在接受生活新聞網站She Finds訪問時表示，薑黃素還被證明有助於產生腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor, BDNF）。BDNF對神經元的存活和生長十分重要，有助於在神經元之間形成新的連接。她說，較高水平的BDNF與記憶和認知功能的改善有關。

此外，薑黃還能透過減少澱粉樣蛋白老化斑（Amyloid Plaque），預防罹患阿茲海默症。薩巴特表示，阿茲海默症的特徵是大腦中β-澱粉樣蛋白斑塊的積累，這被認為是認知能力下降的原因之一；而研究證明，薑黃素可能有助於清除大腦中的這些斑塊，從而延緩阿茲海默症的發生，「這實在太神奇了」。

最後，薑黃素還可以改善血管功能，降低罹患心血管疾病 的風險，進而改善大腦功能。薩巴特說，維持心血管健康與良好的認知功能有關，因為它能確保向大腦穩定供應氧氣和營養物質。

她建議將薑黃素與黑胡椒一起食用，這樣可以顯著提高薑黃素的「生體可用率」（bioavailability），讓身體達到最佳的吸收效果。