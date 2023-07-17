去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

小蘇打。Image by Azzaryiatul Amar from Pixabay

底特律一位專業主廚在社群網站 上分享透過小蘇打(baking soda)，便可清洗掉蔬果表面的農藥，不只降低人體受到農藥化學物質危害風險，也可降低環境受到衝擊。

目前在底特律知名的Detroit 75 Kitchen餐廳擔任主廚的納薩爾(Mike Nassar)拍攝的清洗蔬果農藥殘留的TikTok 影片，已獲得超過1,400萬次瀏覽。影片中他傳授利用小蘇打輕鬆洗掉蔬果的有害農藥。納薩爾以草莓為例，首先放在碗中並加入幾匙小蘇打，接著加入冷水並讓草莓泡水至少15分鐘，之後再將包含土、農藥與其他污染物的混濁水排掉，最後用水清洗草莓並放在密封容器中保存，「如此做之後，您的家人就不會接觸到農藥了。」

農民通常會使用農藥避免農作物受到昆蟲、真菌、雜草和其他害蟲的侵害，但是這些農藥對人類可能有潛在毒性，不管是透過直接接觸或是吃下受化學農藥污染的食物，這些化學混合物都會對人體健康造成不利影響。

一般消費者可能出現包括喉嚨痛、噁心和頭暈等症狀。長期來說，農藥可能導致健康出現問題，例如癌症 、生育能力下降以及免疫系統或神經系統變弱。利用家中常見的小蘇打就可大幅降低暴露危險化學物質的風險，這種作法對於擔心農藥殘留的消費者來說，更快速、簡易及低成本。

除了有益消費者之外，這種去除農藥殘留的作法也有益環境，因為市售清潔產品通常含有有害環境的化學物質。清潔產品會從排水管排出進入水道而污染水源，還可能危及水中生物。小蘇打則是一種安全清潔劑，可以保護消費者與環境不受有害化學物質和農藥的危害。

看完影片的TikTok用戶也表示，「謝謝您(納薩爾)分享這項作法」、「非常受用，」，另一位用戶則說，「蔬果供應商在銷售之前應該先這麼做。」