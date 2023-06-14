有益健康但選擇太多？推薦五種橄欖油

市面上的橄欖油品牌這麼多，哪款最佳？(Pexels)

市面上的橄欖油品牌實在太多，紐約時報的Wirecutter產品檢驗隊訪問多位食用油專家，從40種品牌當中挑出15種，親自到各大超市品嘗，最後推薦下列五種印上橄欖收穫日期的橄欖油：

一，綜合評比最佳：Graza Sizzle特級初榨橄欖油（Graza Sizzle Extra Virgin Olive Oil ），價格約每盎司0.59元，聞起來像新鮮的番茄植物。品嚐員嚐出「鮮亮清脆的綠蘋果 香」，「味道很香，沾到舌頭就感到興奮。」油很濃，但不膩，「彷如高級抹茶，讓你舌頭一緊，餘韻久久不去。」產地：西班牙哈恩（Jaén）。

二、青氣息草、辛辣味：加州 科卜蘭農莊精選特級初榨橄欖油（Cobram Estate California Select Extra Virgin Olive Oil），約每盎司0.9美元，有青草和乾果香，不像其他品牌那麼辛辣。有人聞出「一堆剛割下的草在太陽下曬」的味道，也有人嗅出綠蘋果、薄荷、柑橘、冬綠樹葉的味道。苦味沒別的品牌那麼重，但有新鮮潑辣感。產地：加州沙加緬度。

三、濃郁但不貴：伯托利濃郁特級初榨橄欖油（Bertolli Extra Virgin Olive Oil Rich Taste ），每盎司約0.36元，是團隊所嚐過各品牌當中，草味和辣味最強。有人說，聞起來有很強烈的番茄加九層塔的味道。伯托利是全球橄欖混榨的品牌，原料不限一地。

四、微帶草香：目標（Target） 商店自有品牌Good & Gather 百分之百加州特級初榨橄欖油（ Good & Gather 100% California Extra Virgin Olive Oil ），每盎司約0.72美元，聞起來像是綜合新割下的草、番茄樹葉和煮熟的朝鮮薊（artichoke）的味道，果香味不如伯托利橄欖油那麼濃，但辣味夠讓幾位品嘗員的喉嚨嗆到咳嗽，顯示確實是新鮮的油。產地：加州。

五、果味和奶油味：波諾西西里PGI有機特級初榨橄欖油（Bono Sicilia PGI Organic Sicilian Extra Virgin Olive Oil），每盎司約1.12元，兼具水果奶油與花香，團隊一致認為聞起來像香蕉，有些人嚐出豌豆和略帶番茄樹葉的味道。產地：義大利 西西里。