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自然發酵的酸種麵包 真的更健康嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
酸種麵包獨特的發酵過程，長久以來一直被認為比其他精製麵包更健康。取自Shutterstock
酸種麵包獨特的發酵過程，長久以來一直被認為比其他精製麵包更健康。取自Shutterstock

很多人喜歡來一片溫熱、鬆軟的酸種麵包，抹上奶油烤一下，用來做三明治，或是將它撕成小塊，浸在熱湯裡。無論選擇什麼吃法，它的味道濃郁又容易自製；不妨回想一下2020年有多少人熱中於在家做酸種麵包。

酸麵團的風味使它與其他麵包大不相同，這是因為獨特的發酵過程所造成。酸種麵包不像一般麵包使用傳統的酵母，酸種麵包是用麵粉和水混合所培養出的「酵頭」(starter，或稱酵種、老麵)，經過數日的發酵所製成。

由於酸種麵包獨特的發酵過程，長久以來一直被認為比其他精製麵包更健康——但這是為什麼呢？有任何事實證明酸種麵包比普通麵包更健康嗎？

美食網站Eat This, Not That!訪問了營養學家瑪娜柯 (Lauren Manaker)，了解她對酸種麵包專業看法。她表示，簡單來說答案是肯定的，尤其關係到血糖的控制，酸種麵包對健康更有利。

瑪娜柯說，基於幾個原因，讓酸種麵包比精製白麵包略佔優勢。其中之一是，酸種麵包的升糖指數（GI值）通常低於其他麵包，瑪娜柯表示，這對需要管控血糖的人來說，是更好的選擇。

GI值是測量食物讓血糖上升速度的方法，數值從0到100，糖為100。根據研究，酸種麵包的平均GI值為54，而精製的白麵包的GI值為71。

酸種麵包的另一個好處是，有助腸道健康，這也是由於發酵過程所導致。取自Shutte...
酸種麵包的另一個好處是，有助腸道健康，這也是由於發酵過程所導致。取自Shutterstock

酸種麵包的另一個好處是，有助腸道健康，這也是由於發酵過程所導致。瑪娜柯說，由於發酵的結果，讓酸種麵包含有益生元纖維，益生元纖維能夠選擇「好菌」，幫助它們在腸道內繁殖。

酸種麵包的益處取決於個人？

有趣的是，一些研究顯示，酸種麵包對健康的好處可能因人而異，這意味著它可能對某些人來說並沒有更健康。「細胞代謝」（Cell Metabolism）雜誌刊載的一項2017年的研究發現，雖然有些人在吃酸種麵包後，血糖控制比白麵包更佳，但也有人在吃了酸種麵包後，血糖指數反而更高。

參與該研究的科學家之一席格 (Eran Segal) 說，令我們驚訝的是，兩種麵包在收集的任何參數上都沒有顯著的差異。

血糖 指數 美食

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