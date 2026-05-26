「內用還是外帶？」陳國材用中餐館故事談美國認同

陳國材從家族移民故事談亞裔身分認同與美國社會族裔議題。(ZOOM截屏）

美國社群媒體（ACoM）22日舉行線上簡報會，邀請華裔 作家、亞裔 美國作家工作坊（Asian American Writers' Workshop）共同創辦人陳國材（Curtis Chin）分享其回憶錄「我學到的一切，都來自一家中餐館 」，從自身在底特律華人餐館長大的經歷，談論亞裔身分認同、移民歷史，以及「誰才算是美國人」等議題。

陳國材表示，自己從小在家族經營的中餐館「Chung's Cantonese Cuisine」長大。餐館不只是家庭生計來源，更像是社區交流空間，見證1980年代底特律汽車工業衰退、種族衝突與社會動盪，也讓他從小觀察不同族群之間關係。

他提到，家族早在19世紀末便已移民美國。祖先最初從中國廣州前往俄亥俄州坎頓（Canton），後來搬到工業興起中的底特律。由於當時華人難以進入工廠工作，家族只能從洗衣店開始，再慢慢經營雜貨店與中餐館。陳國材指出，當年美國實施「排華法案」後，只有學生與商人可例外入境，而正因祖先擁有自己的生意，家族才得以在美國延續百年。

談到書名中的「For here or to go（內用還是外帶）」時，陳國材表示，這不只是餐館裡常見的一句話，更象徵許多移民長期面對的身分認同問題，「究竟該留下，還是離開？哪裡才真正屬於自己？」

他也提到1982年震驚全美的華裔青年陳果仁（Vincent Chin）遇害事件。陳國材表示，陳果仁事件讓許多亞裔首次意識到，即使在美國出生長大，仍可能被視為「外國人」。不過他也認為，相較1980年代，如今亞裔社群已建立更完整的政治與文化力量，包括亞裔記者、民選官員與非營利組織等，都讓亞裔在面對歧視與仇恨犯罪時，更有能力發聲。

對於當前美國社會的族群與政治對立，陳國材坦言，美國正處於「非常黑暗的時刻」，但他仍選擇保持樂觀。他認為，美國歷史本來就是一場不斷爭取民主與平等的過程，「自由與多元從來不是理所當然，而是需要持續努力維護。」

他最後引用書中的一句話總結自己的理念：「我的家庭因美國而成功，但美國也因我的家庭而成功。」他強調，移民不只是來美國尋求機會，更長期為這個國家的經濟、文化與社會發展作出貢獻，「沒有移民，美國不會是今天的美國。」