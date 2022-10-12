蒙市警方加強維安反仇亞 市議員：華人宜融入主流社會

為蒙市市政廳。（google地圖）

仇視亞裔 犯罪案在全美各地接連發生的情況下，亞裔聚集的蒙特利公園市（Monterey Park）加入「反亞裔仇恨」的隊伍中。蒙市市議員陳贊新（Peter Chan）表示，在過去幾年，蒙市巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦過多次華人集會，大家聚集在一起，反對歧視和仇恨，呼籲團結和和平，他也都有參與，和市民站在一起，堅決抵制仇恨犯罪 。

此外，蒙市特別注重治安上的治理，所以過去兩年中並沒有發生反仇恨犯罪。除了宣傳反仇亞意識，舉辦諸多的活動以外，陳贊新認為，雖然蒙市是一個華裔為主的城市，但是對於華裔來說，「反仇恨亞裔」不能只是口號，更重要的是民眾需要學會融入主流社會，和主流社會進行更多交流，亞裔自己要有族裔平等的意識。因為許多仇恨事件其實都起源於族裔之間缺乏瞭解，才導致許多誤解；如果大家能夠有「種族平等」這樣的共識，種族仇恨問題就能夠得到妥善解決。很多時候，其實一個招呼，一句「hello」，就可以化解許多矛盾。

蒙市市議員陳贊新表示，在過去幾年，蒙市舉辦過多次華人集會。（受訪者提供）

舉辦反仇亞攝影展

為宣傳「反亞裔仇恨」，蒙特利公園市立圖書館（Bruggemeyer Library）與大洛杉磯攝影協會，在2021年舉辦「鏡間：亞裔美國人的2021」攝影展，記錄亞裔在歷史上最難忘的時刻，讓民眾關注和了解反亞裔仇恨。此外，位於蒙市的亞裔組織也為遭受種族歧視壓力的民眾提供服務， 例如蒙市的華埠服務中心，為民眾提供華語和粵語心理健康服務，為仇亞浪潮中華裔民眾的福音。

蒙市警局表示，如果居民遭遇仇恨犯罪或是仇恨事件，應立即撥打警局電話 626- 573-7311，在緊急情況下應撥打911求助。居民也可以親自到蒙市警察 局提交報告，地址320 W Newmark Ave, Monterey Park，每周七天每天24小時（7/24）服務。

此外，蒙市警局推出了諸多服務，包括定期舉行社區參與會議，向居民宣傳安全知識，提高安全意識。「鄰里守望計畫」由一條街的鄰里組成，選出一個隊長代表街區，與蒙市警局代表開會，學習家庭和車輛安全知識，包括如何減少入室盜竊、保護車輛免遭盜竊和破壞，以幫助減少社區犯罪。蒙市警察局還免費為該市居民提供家庭安全檢查，向居民提供預防犯罪和安全提示。值得一提的是，蒙市警局特別推出「度假屋支票」計畫，蒙市居民可以在外出休假時，向警局提前申請，在外出不在家時，警察局公民巡邏隊成員會加強對空屋的巡邏，以保護居民的財產安全。

蒙特利公園市反仇恨犯罪資源表格。（製表：記者朱敏梓）

除了警局的各項計畫，蒙特利公園市還加入洛杉磯縣的「洛杉磯vs仇恨計畫」（LA vs Hate Program）計畫，民眾可以在網站報告仇恨犯罪事件、獲得在線服務、獲取更多相關資源，可訪問https://www.211la.org/la-vs-hate，了解更多信息。