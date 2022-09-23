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亞太裔8%遭新冠仇恨 其中84%曾受辱罵

記者丁曙／洛杉磯報導
UCLA2022 年加州健康訪談調查表 記者丁曙／製圖
UCLA2022 年加州健康訪談調查表 記者丁曙／製圖

洛杉磯加州大學（UCLA）衛生政策研究中心（CHPR）21日公布「加州健康訪談調查」 (California Health Interview Survey，CHIS)發現，加州亞太裔成年人每12人中就有1人或8%，因為新冠病毒（COVID-19）遭遇過仇恨事件，其中84%表示曾經被辱罵或侮辱。

自COVID-19大流行初期以來，美國針對亞裔美國人和太平洋島民的仇恨事件令人震驚地上升，促使美國通過了拜登總統2021年5月簽署的《COVID-19 仇恨犯罪法案》，然而仇恨犯罪行為並未就此結束。

洛加大衛生政策研究中心在2022年2月至5月期間，向加州亞太裔成年人進行了一系列與新冠病毒相關問題的抽樣調查，83.7%遭遇語言侮辱或攻擊，13.9%遭遇身體虐待和攻擊，13.9%遭遇網絡欺凌，10.5%遭遇其他形式的仇恨事件；調查還發現，超過五分之一（22%） 的亞太裔成年人，目睹了另一名亞太裔成年人，被施以不同形式的攻擊和侮辱。這些數據現已放在該中心的COVID-19儀表板初步數據上。

該政策研究中心主任兼首席研究員潘思（Ninez A. Ponce）博士說，「2020 年加州健康訪談調查數據發現，由於 COVID-19大流行，約4%的亞太裔美國人，因為其種族／民族而受到不公平對待。當天發布的數據顯示，這一比例翻了一番。仇恨事件會造成長期的心理和身體創傷，因此我們必須及時提供經常被忽視的種族和族裔群體的數據，以便決策者能夠採取措施，制止加州的仇恨事件。」

該中心同時發布了一系列針對COVID-19相關問題的調查結果，涉及加州人遭遇COVID 的經歷、對疫苗和加強針的看法、疫情大流行對個人和財務的影響，以及降低風險的行為。

「大約33%感染新冠的加州成年人，正在經歷長期的新冠症狀。與高收入的成年人相比，低收入者長期感染 COVID的可能性是高收入者的兩倍多。52%處於聯邦貧困線 (FPL) 0-99%的成年人，以及53%高於貧困線100-199%的成年人，長期患有新冠肺炎；而高於貧困線300%及以上的成年人，這一比例僅為 22%。

2022年6月的調查還發現，更多加州成年人不戴口罩，超過五分之一（22%）的加州成年人表示，他們過去一周離家出門時從未戴過口罩，而2月至3月期間這一比例只有8%。

其他發現還包括大流行對個人就業和財務影響：17%加州成年人的收入或工作時間減少，13%加州成年人支付賬單、學費和購買雜貨等基本必需品有困難；高中學歷以下的成年人（20%） ，比擁有學士（8%） 或研究生學位 （4%）的成年人，更有可能遭遇經濟困難。21%的低收入的加州成年人，因為裁員、企業倒閉和市場變化而失業，而只有8%高收入加州人失業；換言之，低收入失業者是高收入失業者的兩倍多。

加州大學 低收入 口罩

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