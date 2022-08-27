趙美心：推動立法 有效追蹤和起訴仇恨犯罪

國會議員趙美心（Judy Chu）在反仇亞論壇上接受本報專訪。（視頻截圖）

在由世界日報舉辦的反對仇恨亞裔 論壇上，國會議員趙美心 （Judy Chu）從立法和亞裔政治領導的角度，講解了如何減少針對亞裔的仇恨，提高亞裔的政治影響力。

趙美心說，新冠疫情以來爆發了很多針對亞裔的仇恨犯罪 ，令人震驚。包括亞裔老人被推到致死，德州亞裔一家因仇恨被一名男子襲擊，這家人中包括一個二歲和一個六歲的孩子，嫌犯還叫囂著要殺了亞裔。還有喬治亞州的水療館槍擊案，導致八人死亡包括六名亞裔女性。

正是這些駭人聽聞的仇亞事件，讓她和其他立法者站出來通過立法保護亞裔。其中「無仇恨法案」（No Hate Act）是她和國會眾議員Don Beyer聯合起草的，該法案確保更有效地追蹤和起訴仇恨犯罪，以及讓仇恨罪受害人能夠獲得幫助。她任主席的國會亞太裔黨團，將反對針對亞裔的仇恨作為己任，積極推動促成相關立法。

各城市議員都應發聲

趙美心強調了不同層級的亞裔領導人，都應該在各自的領域致力於減少仇恨犯罪。例如每個城市的市議員，可以通過城市立法，保護亞裔，減少仇恨犯罪。她說，「我們應該都發聲，讓民眾知道有哪些資源可以幫助他們。」另一個重要的意義在於，讓整個社會看到亞裔政治領導的力量，看到亞裔在反對仇恨方面做出的努力。趙美心說，疫情以來，很多草根政治、人權組織對於反對仇亞的活動令她印象深刻。例如，成立小組在亞裔老人出門時保護他們。

趙美心說，在過去兩年多的時間暴露出很多問題。社會上很多人，對亞裔文化、亞裔在美的歷史都一無所知，他們不知道什麼是排華法案，不知道亞裔曾為美國社會做出什麼貢獻。因此傳授給公眾關於亞裔的歷史文化很重要。她鼓勵學區、大學將亞裔文化知識納入課本，告知民眾亞裔歷史是美國歷史的一部分。例如由華裔國會眾議員孟昭文（Grace Meng）等人提出的，研究建立一個全國性的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民博物館法案，已被拜登總統簽署通過，以提高民眾對亞裔文化的認識。

對於地方政府部門和警局應該接受反對仇亞的培訓，也應該了解亞裔的歷史和亞裔民眾的需求，積極向民眾提供有用的資訊，以讓仇恨事件及受害者在第一時間得到幫助。

趙美心還強調，反對仇恨，亞裔需要聯合其他少數族裔，包括拉丁裔、非裔、猶太裔等。因為仇恨問題不僅僅存在於亞裔，少數族裔聯合起來，才會有更大的力量。