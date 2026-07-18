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加州女遊夏威夷溺水亡 原因不明

記者謝雨珊／綜合報導
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夏威夷茂宜島發生加州女子溺水事件。當地消防局指出，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，應事...
夏威夷茂宜島發生加州女子溺水事件。當地消防局指出，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，應事先了解當地環境、海流狀況及自身游泳能力。圖為茂宜的海灘。（新華社）

夏威夷茂宜島（Maui）一處偏遠海灘近日發生溺水意外，56歲加州女子在海中失去意識後不幸死亡，另一53歲德州女則被緊急送醫，目前仍處危急狀態。兩名女子被發現時均已無法自行呼吸，救援人員與現場民眾立即展開急救。

根據SFGATE報導，茂宜消防局接獲通報，15日上午10時16分左右派員前往哈納（Hana）以東的Koki海灘救援。該海灘屬較偏遠地點，沒有配置救生員。報案內容指出，當時有兩人在海中失去意識，需要緊急救援。

消防員抵達現場時，旁觀者已開始為53歲德州女子進行心肺復甦術。一名正在休假的消防員則立即使用衝浪板進入海中，將56歲加州女從水中救回岸邊，救援人員隨後接手急救工作。根據消防局消息，德州女子在搶救過程中恢復脈搏，由直升機空運送往醫院，目前因傷勢嚴重住院治療；加州女子則因傷勢過重，最終在現場被宣告死亡。

警方尚未公布兩女子身分，也未透露她們是否為同行旅客，或事發前是否正在游泳、浮潛或其他水上活動。茂宜消防局發言人Christopher Stankis向SFGATE表示，事發時海況並不惡劣，海面「非常平靜」，僅有些微浪。他指出，目前推測兩女子當時可能在一起活動，但尚未確認。

儘管當時海況看似平穩，這起事件再次引發對夏威夷海洋安全的關注。根據相關資料，溺水長期是夏威夷遊客意外死亡的主因之一，浮潛活動更被認為是造成遊客溺水事故的重要因素。

報導指出，茂宜島部分海灘因地理環境特殊，發生海上意外的比例相對較高。尤其哈納地區不少海灘位置偏遠，周邊缺乏即時救援資源，一旦發生意外，救援人員可能需要較長時間才能抵達。

Stankis提醒，遊客前往夏威夷海灘遊玩時，不應僅依靠天氣或表面海況判斷安全性，而應事先了解當地環境、海流狀況及自身游泳能力。他也呼籲民眾進入海中之前務必評估風險，避免因低估海洋力量而發生悲劇。

精華 FAQ

  • 事件中共有2名女子受困海中，其中56歲加州女子雖被救回岸邊仍宣告死亡；53歲德州女子則在搶救後恢復脈搏，已由直升機送醫，情況危急。

  • 茂宜消防局是在15日上午10時16分左右，接獲通報前往哈納以東的Koki海灘救援。該處屬偏遠海灘，沒有配置救生員，增加了救援難度。

  • 警方尚未公布兩名女子身分，也未確認她們是否同行或從事何種水上活動。消防發言人表示海況當時相當平靜，推測可能一起活動，但真正原因仍未查明。

夏威夷 加州 德州

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