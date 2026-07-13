研究：保護心臟 地中海飲食比低脂餐有效

最新研究指出，與傳統低脂飲食相比，以蔬菜、水果、全穀類、豆類為主的地中海飲食，以及符合美國心臟協會建議的飲食模式，與較低的心血管疾病風險有關。（路透）

多年來，不少人認為只要少吃油、選擇低脂飲食，就是保護心臟最有效方法。不過，一項最新研究指出，真正影響心血管健康的關鍵，並非單純減少脂肪攝取，而是整體飲食品質。研究發現，與傳統低脂飲食相比，使用地中海飲食或符合美國心臟協會（AHA）建議的飲食模式，長期下來更有助降低心血管疾病 、冠心病及心血管死亡風險。

關注健康飲食的EatingWell報導，這項研究近日發表於「American Journal of Clinical Nutrition」，研究團隊利用美國兩項大型長期世代研究──「護理師健康研究」（Nurses' Health Study）及「醫療專業人員追蹤研究」（Health Professionals Follow-up Study）的資料，透過近年廣泛應用於公共衛生研究的模擬隨機臨床試驗分析方法，比較不同飲食模式對心血管健康的長期影響，希望更貼近真實世界中的飲食效果。

研究追蹤受試者長達20年，比較三種飲食模式，包括傳統低脂飲食、地中海飲食，以及符合AHA 2020年飲食建議的模式。結果顯示，相較低脂飲食，地中海飲食與AHA飲食模式都與較低的心血管疾病風險有關，其中地中海飲食的保護效果最為明顯；兩種飲食模式也都能降低冠心病及因心血管疾病死亡的風險，但在降低中風風險方面，三者差異並不顯著。

所謂地中海飲食，主要以大量蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果及橄欖油為基礎，搭配適量魚類、乳製品及家禽，減少紅肉、加工肉品、精製澱粉及含糖飲料攝取。美國心臟協會建議的飲食模式則與其相當接近，同樣鼓勵攝取天然、未高度加工的食物，並以植物性蛋白、全穀類及健康脂肪作為主要飲食來源。

研究作者表示，真正重要的並不是「吃多少脂肪」，而是「脂肪來自哪些食物」。如果只是單純減少脂肪，卻改以大量白飯、白麵包、甜點或其他精製碳水化合物取代，不僅無法改善心血管健康，還可能增加代謝疾病風險。因此，相較於計算脂肪比例，更應重視整體飲食模式及食物品質。

美國心臟協會目前也建議，建立護心飲食不必追求極端限制，而應以長期、容易維持的飲食習慣為目標，包括每天攝取足夠蔬菜、水果及全穀類，增加豆類、堅果及魚類等植物性或優質蛋白來源，減少加工食品、高糖飲料、高鹽及高飽和脂肪食物，同時避免將酒精視為保護心臟的方法。

研究團隊也提醒，這項研究雖採用大型世代資料及先進分析方法，但本質上仍屬觀察性研究，無法完全證明飲食模式與心血管疾病之間存在直接因果關係。此外，研究對象主要為美國醫護相關從業人員，是否完全適用於不同族群及其他國家，仍需更多研究進一步驗證。