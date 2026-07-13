研究：加州高學歷勞工 受AI裁員衝擊最大

一份史無前例的報告指出，加州受人工智慧影響最大的是高學歷勞工。圖為OpenAI舊金山總部。（取自谷歌地圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）要求州政府調查加州人受人工智慧（AI）相關裁員衝擊的嚴重程度，這項史無前例的調查報告已於日前出爐。

SFGate報導，加州政策實驗室（California Policy Lab）公布的報告指出，自OpenAI於2022年11月推出ChatGPT 3.5以來，美國已有超過三分之一勞工將AI工具融入其工作流程中。

研究人員對加州截至今年5月的失業金申請數據，以及失業金申請人在工作中接觸AI的情況進行分析，發現自這款熱門聊天工具問世以來，灣區 的失業率明顯高於加州其他地區。

分析顯示，大部分被裁員者都不是職場新鮮人，與普遍認知相反，教育程度較高者，尤其是擁有學士及以上學位者，申請失業金的人數正不斷增加中。

加州政策實驗室主任馮瓦赫特（Till von Wachter）說：「這是第一個表明受AI影響的不僅是職場新鮮人的數據集，受過高等教育的資深員工同樣受到影響，而且他們大部分集中在灣區。」

馮瓦赫特表示，2026年5月，擁有學士或更高學歷、工作中大量使用AI的新增失業金申請人數比2022年11月增加了約4000人，三年半來增加達20%。其中，擁有學士學位的申請人數增加約1700人，擁有碩士學位的申請人數增加約2260人。

馮瓦赫特指出，沒有證據顯示全州範圍內曾出現過裁員大規模激增的情況。相反地，自2022年以來，全州失業人數一直呈現穩定上升趨勢，其中最顯著的是灣區。

馮瓦赫特稱，加州是AI發展中心，也是AI造成的裁員「震央」。他表示，目前獲得的數據仍有其限制，例如，他們無法統計出究竟有多少勞工在日常工作中經常使用AI。

馮瓦赫特說：「我們不知道哪些公司投資了AI工具，也不知道員工在工作中使用了哪些工具，更不知道他們在職期間具體從事哪些工作。我們只知道他們在申請失業金時從事的職業。」