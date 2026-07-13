我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

研究：加州高學歷勞工 受AI裁員衝擊最大

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一份史無前例的報告指出，加州受人工智慧影響最大的是高學歷勞工。圖為OpenAI舊...
一份史無前例的報告指出，加州受人工智慧影響最大的是高學歷勞工。圖為OpenAI舊金山總部。（取自谷歌地圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）要求州政府調查加州人受人工智慧（AI）相關裁員衝擊的嚴重程度，這項史無前例的調查報告已於日前出爐。

SFGate報導，加州政策實驗室（California Policy Lab）公布的報告指出，自OpenAI於2022年11月推出ChatGPT 3.5以來，美國已有超過三分之一勞工將AI工具融入其工作流程中。

研究人員對加州截至今年5月的失業金申請數據，以及失業金申請人在工作中接觸AI的情況進行分析，發現自這款熱門聊天工具問世以來，灣區的失業率明顯高於加州其他地區。

分析顯示，大部分被裁員者都不是職場新鮮人，與普遍認知相反，教育程度較高者，尤其是擁有學士及以上學位者，申請失業金的人數正不斷增加中。

加州政策實驗室主任馮瓦赫特（Till von Wachter）說：「這是第一個表明受AI影響的不僅是職場新鮮人的數據集，受過高等教育的資深員工同樣受到影響，而且他們大部分集中在灣區。」

馮瓦赫特表示，2026年5月，擁有學士或更高學歷、工作中大量使用AI的新增失業金申請人數比2022年11月增加了約4000人，三年半來增加達20%。其中，擁有學士學位的申請人數增加約1700人，擁有碩士學位的申請人數增加約2260人。

馮瓦赫特指出，沒有證據顯示全州範圍內曾出現過裁員大規模激增的情況。相反地，自2022年以來，全州失業人數一直呈現穩定上升趨勢，其中最顯著的是灣區。

馮瓦赫特稱，加州是AI發展中心，也是AI造成的裁員「震央」。他表示，目前獲得的數據仍有其限制，例如，他們無法統計出究竟有多少勞工在日常工作中經常使用AI。

馮瓦赫特說：「我們不知道哪些公司投資了AI工具，也不知道員工在工作中使用了哪些工具，更不知道他們在職期間具體從事哪些工作。我們只知道他們在申請失業金時從事的職業。」

精華 FAQ

  • 研究顯示，AI相關裁員並非只打擊職場新鮮人，受過高等教育的資深員工同樣受影響，且失業申請增加最明顯的族群集中在灣區。

  • 分析指出，自ChatGPT推出後，灣區失業率高於加州其他地區；其中以擁有學士以上學位、在工作中大量使用AI的勞工，新增失業金申請成長最多。

  • 研究團隊只能看到失業金申請與職業類別，無法掌握公司是否投資AI或員工實際使用哪些工具，因此結論仍有限，但已能初步證實高學歷勞工受衝擊。

加州 灣區

上一則

世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場

下一則

海灘美食節接連登場 餐廳推出樂隊特色餐點

延伸閱讀

不完全是AI的錯 研究：遠距工作害大學畢業生失業率高

不完全是AI的錯 研究：遠距工作害大學畢業生失業率高

全美首例 伊州強制AI實驗室通過第三方審計

全美首例 伊州強制AI實驗室通過第三方審計
「負責AI的主管被AI幹掉了」 杭州公司裁員 法院這樣判

「負責AI的主管被AI幹掉了」 杭州公司裁員 法院這樣判
高技能工人不足 美晶片業發展隱憂

高技能工人不足 美晶片業發展隱憂
AI履歷充斥 大量自動化投遞與生成內容 衝擊灣區就業市場

AI履歷充斥 大量自動化投遞與生成內容 衝擊灣區就業市場
趕不上AI精英 舊金山科技人年薪18萬不夠用

趕不上AI精英 舊金山科技人年薪18萬不夠用

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電