夏季服藥考量多 預防中暑風險

醫師表示，部分藥物會降低身體耐熱能力，尤其是長者、慢性病患者及同時服用多種藥物的人，更應提高警覺。圖為服藥示意圖，非降低耐熱能力藥物。（美聯社）

夏季高溫來襲，不少人知道要補充水分、避免長時間曝曬，但專家提醒，有些常見處方藥和非處方藥，可能影響人體調節體溫、流汗或維持水分的能力，使服藥者更容易出現脫水、熱衰竭，甚至中暑等熱傷害。

AOL報導，醫師表示，許多民眾並不知道，部分藥物會降低身體耐熱能力，尤其是長者、慢性病患者及同時服用多種藥物的人，更應提高警覺。

專家指出，最常見的高風險藥物，包括利尿劑（Diuretics），這類藥物常用於治療高血壓 及心臟衰竭，會增加排尿量，若再加上大量流汗，容易導致脫水及電解質失衡。ACE抑制劑、乙型阻斷劑（Beta-blockers）等心血管藥物，也可能影響身體散熱能力或降低口渴感，使中暑風險增加。

精神科常用藥物同樣需要特別留意，包括部分抗憂鬱藥、抗精神病藥及治療躁鬱症的鋰鹽（Lithium）。其中，鋰鹽患者若因高溫導致脫水，可能使體內藥物濃度升高，增加中毒風險，若出現頭暈、顫抖、噁心、意識混亂等症狀，應立即就醫。

具有抗膽鹼作用（Anticholinergic）的藥物也是高溫天氣下的重要風險因子。這類藥物可能抑制流汗，而流汗正是人體最重要的散熱機制之一，一旦流汗功能受到影響，體溫便更容易升高，增加熱衰竭及中暑風險。具有抗膽鹼作用的藥物涵蓋部分第一代抗組織胺、治療膀胱過動症藥物，以及部分抗憂鬱藥和抗精神病藥物。

近年廣泛使用的GLP-1受體促效劑，如Ozempic、Wegovy及Mounjaro等糖尿病與減重藥物，也可能因降低食慾及口渴感、延緩胃排空，使部分患者喝水量減少，提高脫水風險。

專家強調，民眾切勿因天氣炎熱自行停藥或減藥。若擔心服用藥物可能增加熱傷害風險，應先與醫師或藥師討論是否需要調整用藥方式，而不是自行改變處方。高溫期間也應適時補充水分、避免正午外出、穿著輕薄透氣衣物，並留意頭暈、噁心、肌肉痙攣、大量流汗等熱衰竭徵兆；若出現意識不清、體溫持續升高或停止流汗等症狀，應立即就醫，以免危及生命。

CDC也建議，高溫期間不要把藥物放在車內等高溫環境，以免影響藥效；若服用的藥物需要冷藏保存，如胰島素，更應注意儲存方式。