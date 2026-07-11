達美推基礎商務艙 低價享受躺著飛

達美航空提供的三個價格檔位的商務艙價格。（達美航空提供）

達美航空 讓你更低價格躺著飛，只是少了部分服務。達美航空近日宣布，即日起擴大基礎票價(Basic)選項適用範圍，將該票價等級首次延伸至旗下高端客艙產品，商務艙的「基礎」版本命名為基礎商務艙(Basic Business)，讓旅客以較低價格享受高端客艙的核心飛行體驗。

達美航空在眾多美國航空裡，是對座位畫分最為細緻的航空公司，此舉擴展延續達美近年來重新規畫產品體驗與票價架構的策略。去年達美將基礎艙選項引入Delta Comfort+，如今擴展至Delta First(頭等艙)、Delta Premium Select(豪華經濟艙)及Delta One(商務艙)，為不同需求的旅客提供更多元的選擇。

購買基礎票價的旅客，仍可享受Delta First、Delta Premium Select及Delta One提供的座椅、餐飲與客艙服務，但座位安排將於辦理登機手續後進行，免費托運行李額度較低，累積里程也會減少。基礎票價旅客也不符合免費或付費升艙資格。如需更改或取消行程，則需支付相關費用。

基礎商務艙提供的是完整的機上商務艙體驗，但不包含部分地面服務，無法使用Delta One休息室，也不包含Delta One專屬報到服務。購買基礎商務艙的旅客，仍可享受180度完全平躺座椅、部分機型提供的私人套房設計、主廚設計的三道式餐點、精選飲品、熱毛巾服務、高級寢具以及Missoni設計的旅行用品包等。基礎商務艙將主要吸引重視平躺座椅、高品質餐飲及飛行舒適度，但對機場貴賓服務、提前選座及行程調整彈性需求較低的旅客。

在行李政策方面，基礎票價的免費托運行李額度通常會比相同產品的Classic票價少一件免費托運行李。符合資格的Delta SkyMiles美國運通卡會員，仍可依信用卡權益，在達美航班上享有免費托運行李優惠。

基礎頭等艙已於8日起在部分美國國內航線及部分拉丁美洲市場開始提供服務。基礎豪華經濟艙與基礎商務艙也已開放購買，並將自9月起陸續於部分美國國內及長程國際航線開始執飛。實際供應情況將依照航線、市場以及旅行日期而有所不同，旅客可透過官網、Delta App等平台查看相關選項。

達美航空讓你更低價格趟著飛，推出基礎商務艙。（達美航空提供）