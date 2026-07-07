土耳其斯坦蟑螂入侵 食物恐染菌

土耳其斯坦蟑螂源自北非至中亞一帶，最早於1978年出現在美國加州和德州的軍事基地，估計是從中東的軍事物資和裝備運輸中傳入。（加州大學綜合蟲害管理中心）

據沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）報導，一種新的外來品種害蟲正在入侵加州的部分棲息地。該蟲為土耳其 斯坦蟑螂（Turkestan cockroaches），常見於民居的戶外地方。雖然牠們不會在家居等的室內環境定居和繁殖，但牠們卻會從下水道和垃圾堆中，攜帶沙門氏菌和大腸桿菌等病原體，將之傳播到食物上。

土耳其斯坦蟑螂源自北非至中亞一帶，包括利比亞、伊拉克、阿富汗、烏茲別克和巴基斯坦 。「牛津經濟昆蟲學學術期刊」指出，這種蟑螂最早於1978年，出現於美國加州的拉思羅普（Lathrop）和德州 的埃爾帕索（El Paso）軍事基地，很可能最初是從中東的軍事物資和裝備運輸中傳入，目前已廣泛分佈於加州和美國西南部的城市中心。

克拉克害蟲防治公司表示，這種蟑螂比美國家庭中常見的德國蟑螂體型更大、顏色更深，體長可達1英寸，呈銹紅色至黑色，看起來光亮，像打磨過一樣。

綜合加州大學綜合蟲害管理中心及上述治蟲公司資訊，此蟲的最常見聚居點，是房屋周圍的木材和雜物堆、灌溉系統和水錶箱、路面或石牆縫隙，以及室外排水管道，例如陰暗潮濕的雨水排水溝和汙水管中。牠們喜歡覆蓋物、落葉及灌溉箱。

令人放心的是，土耳其斯坦蟑螂不喜歡住在民居的家中，不會在室內環境中定居和繁殖，但可能會在夜間進入室內尋找食物或水源。

然而，其危害在於牠們會從下水道和垃圾堆中，攜帶沙門氏菌和大腸桿菌等病原體，並將之帶到食物表面上。另外，其糞便和蛻皮也可能是強效過敏原。

預防這種蟑螂的方法包括：在房屋周圍安裝門底密封條以堵住縫隙（最強效方法阻止其進入家居）、保持良好衛生狀況（尤其戶外垃圾存放區域周圍）、務必緊蓋垃圾桶、清理戶外垃圾、從速修復漏水處以減少水源、將覆蓋物和植被剪除至距離建築物地基至少2英尺外、使用誘餌（比殺蟲劑更有效）。