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億萬富翁稅列11月公投 面臨5挑戰

編譯組/綜合報導
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加州億萬富翁稅已確認取得足夠連署，將列入11月全州公投。示意圖。(路透)
加州億萬富翁稅已確認取得足夠連署，將列入11月全州公投。示意圖。(路透)

加州備受矚目的億萬富翁稅（California Billionaire Tax Act）已確認取得足夠連署，將列入11月全州公投。若獲選民支持，將成為美國首個直接針對超高資產人士課徵財富稅的州級措施。然而，綜合多家媒體報導，無論公投結果如何，真正的攻防戰將在投票後展開，主要有五大挑戰。

根據提案內容，凡於2026年1月1日屬於加州居民、淨資產超過10億美元的個人，將被課徵一次性5%的財富稅。課稅基礎並非所得，而是淨資產，包括上市股票、私人企業股權、不動產及其他投資資產。支持團體表示，稅收將主要用於填補聯邦削減醫療補助（Medicaid）後的財政缺口，維持加州白卡（Medi-Cal）、公立醫療、教育及糧食援助等公共服務。

這項提案由醫療工會SEIU-UHW主導推動，獲得多位民主黨進步派人士及經濟學者支持。支持者認為，受影響者僅約200多位億萬富翁，有機會募集約1000億美元，有助於維持加州社會安全網。

反對陣營包括州長紐森、科技業領袖及商業團體。矽谷多位知名企業家已投入數千萬美元，本案將成為今年加州最昂貴的公投戰之一。反對者認為，直接課徵財富稅可能促使高資產人士及企業遷離加州，反而削弱所得稅與投資動能。

即使公投過關，法律界認為，政策可能立即遭遇司法挑戰。首先，最大爭議是涉及「追溯課稅」。由於提案以2026年1月1日為課稅資格認定日，但公投11月才舉行，反對方可主張，納稅人在年初無法預知年底將被課徵新稅，違反美國憲法保障的正當法律程序（Due Process）。

第二個爭點是加州是否有權直接課徵財富稅。目前美國各州普遍課徵所得稅、銷售稅及財產稅，以個人淨資產為課稅標的的案例極少。反對方主張，本案屬於變相財產稅，涉及加州憲法對財產稅的限制。

第三，提案以全球淨資產為課稅基礎，也可能引發聯邦憲法爭議。反對方將主張，加州無權對州外甚至海外的財富全面課稅，可能違反美國憲法的「隱含商務條款」（Dormant Commerce Clause），對跨州商業活動造成不當干預。

第四、資產估值爭議，可能引發大量個案訴訟。包括私人企業估值、家族信託、創投基金股權與加密資產認定等，都可能成為納稅人與州府間的爭議焦點。法律專家指出，真正困難的不一定是「能不能課」，而是「到底該課多少」。

第五、反對陣營正同步展開政治反制。由科技業人士支持的政治委員會已規劃推動相關公投，包括限制追溯性課稅、加強新增稅收監督等措施，並限制各州對已遷出居民追溯課稅。

精華 FAQ

  • 提案鎖定2026年1月1日仍為加州居民、且淨資產超過10億美元的人士，並以其全球淨資產為基礎課徵一次性5%財富稅。

  • 支持者主張稅收可補足聯邦削減Medicaid後的缺口，維持加州白卡、公共醫療、教育與糧食援助等社會安全網服務運作。

  • 外界預估將面臨追溯課稅違反正當程序、財富稅是否違憲、全球資產課稅觸及商務條款，以及資產估值與反制公投等挑戰。

公投 投票 加州

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