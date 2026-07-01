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速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

編譯陳盈霖／綜合報導
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速食店再也不是便宜又平價，研究指出，全美速食業者過去十年間漲幅遠高於通膨，買當勞...
速食店再也不是便宜又平價，研究指出，全美速食業者過去十年間漲幅遠高於通膨，買當勞漲幅為最。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，曾被視為「快速又平價」的速食，如今與平價沾不上邊。FinanceBuzz最新研究，目前全美累積通膨率為31%，然過去十年來，全美許多速食連鎖品牌價格漲幅遠高於通膨，有些幾乎翻倍，甚至達100%或以上，而加州速食價格通常更高。

與2014年相比，漲價最凶的是麥當勞。這家過去以「1美元菜單」（Dollar Menu）聞名的速食連鎖店巨頭，如今多數產品價格幾乎翻倍，平均漲幅高達100%。懷念過去1美元麥香雞的消費者，如今得花近3美元；薯條與麥香雙層吉士堡也出現令人咋舌的漲幅。

麥當勞當然不是唯一。知名的大力水手炸雞（ Popeyes Louisiana Kitchen）價格自2014年以來平均上漲86%。根據FinanceBuzz，其熱門的兩塊炸雞套餐（Two-piece Chicken Combo）現價11.39美元，增幅76%。

以高CP值聞名的墨西哥速食店塔可鐘（Taco Bell）也大幅上調，平均漲幅81%。過去售價1.59美元的五層牛肉捲餅（Beefy 5-Layer Burrito），如今要價3.69美元，漲幅132%。

新港灘連鎖品牌Chipotle Mexican Grill售價也比2014年高出75%。其慢燉手撕牛肉捲餅（Barbacoa Burrito）價格達12.45美元，比十年前多出5.80美元。

並非所有速食品牌都有如此激進的漲幅。FinanceBuzz指出，賽百味（Subway）自2014年以來漲幅39%相對溫和。雖然經典的六吋黑森林火腿三明治（Black Forest Ham）已不再是當年的3.5美元，但目前5.25美元的價格仍相對划算。

星巴克也將價格漲幅控制在39%左右。一杯拿鐵咖啡目前售價仍約4.45美元（具體價格取決於不同門市），平均比十年前貴80美分。

其他連鎖品牌漲幅介於兩者之間。Chicken-fil-A平均漲幅57%，其經典雞肉三明治套餐上漲至8.55美元，十年前為5.85美元。溫蒂漢堡平均漲幅約56%。Banera Bread漲幅為63%。招牌麵包碗濃湯現在要價近10美元，比2014年上漲84%。

這項研究反映的是「全美平均價格」，加州的速食價格相較更高，部分原因是較高的最低工資所致。完整報告可上https://financebuzz.com/fast-food-prices-increase-survey。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國速食近十年漲價明顯，許多品牌漲幅遠高於31%的累積通膨，部分品項甚至接近翻倍，顯示速食已不再是過去那種便宜選擇。

  • 麥當勞被列為漲價最凶的品牌，平均漲幅高達100%。像過去1美元菜單中的麥香雞，如今接近3美元，薯條與麥香雙層吉士堡也都有大幅上漲。

  • 賽百味與星巴克的漲幅都約39%，在多數速食品牌中算較溫和。報導也提到，這份數據是全美平均值，而加州因最低工資較高，價格通常更貴。

麥當勞 加州 牛肉

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