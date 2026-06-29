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運動促進代謝… 神經外科醫生指點5招健腦方法

編譯組／綜合報導
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五個健腦要注意的範疇：運動、飲食、睡眠、壓力管理、常用腦挑戰自我。 （Unspl...
五個健腦要注意的範疇：運動、飲食、睡眠、壓力管理、常用腦挑戰自我。 （Unsplash / TSD Studio）

人們大多聚焦關注體重或體態美，卻忘記大腦的健康。神經外科醫生就談及健腦的重要性和五個健腦方法。

「紐約郵報」採訪了Northwell Lenox Hill Hospital的神經外科腦脊髓轉移計畫主任達米科醫生（Dr. Randy D’Amico）。他表示，大腦是統攝身體各個網絡的總網絡，維持其健康十分重要，為其補充能量也同樣重要。

他提出以下五個健腦方法：

1.運動

運動能促進心血管和新陳代謝的健康、改善情緒、睡眠和認知能力。建議進行阻力訓練，例如使用啞鈴、彈力帶或利用自身體重來進行鍛鍊，並以步行、騎自行車或使用健身機來維持力量。這些都對心臟有益。大腦有血管，這些血管滿載由心臟泵出的血液，任何促進心血管健康的事情，都會促進大腦健康，而運動至關重要。

2.飲食

大腦需要能量來工作，更好的營養至關重要。應避免加工食品，因為加工食品損及代謝健康。也不要攝取過多的糖，以免加速大腦衰老，而若發展成長期糖尿病，更會導致大腦萎縮。建議地中海飲食，即選吃富含蛋白質、植物、健康脂肪和纖維的食物。至於補充劑，服用一水肌酸（creatine monohydrate），對認知、睡眠不足後的恢復及健康地老化，均有益處。

3.睡眠

睡眠對於鞏固記憶、學習、情緒調節和認知恢復至關重要。在白天，大腦消耗能量，並產生乳酸和某些蛋白質等廢物，這些廢物一旦堆積會帶來問題。睡眠期間，大腦會分泌液體自我清除這些廢物。

4.壓力管理

長期壓力會導致許多健康問題，如消化困難、高血壓和免疫力下降，這亦會影響大腦，損及注意力和情緒。壓力管理是指，以每天小練習來調節神經系統，例如運動、深呼吸、聽音樂、散步、刻意保持安靜的時刻等。

5. 常用腦挑戰自我

大腦內部充滿各種網絡，網絡之間互相溝通，才能令大腦妥善運作。若不透過挑戰自我或新事物來使用大腦，這些網絡就會減弱，使大腦失去功能。活用大腦，學習新技能、參與社交活動、閱讀、運動，以及令自己進行批判性思考，都有助於長期保持認知韌性。

精華 FAQ

  • 因為大腦是統攝全身網絡的核心，健康與心血管、代謝、情緒和睡眠都密切相關。只重視外觀容易忽略腦部功能維持的重要性。

  • 建議少吃加工食品與過量糖分，避免影響代謝與加速老化，並以地中海飲食為主，多攝取蛋白質、植物、健康脂肪與纖維，必要時可考慮肌酸。

  • 還包括充足睡眠以清除代謝廢物、透過深呼吸與散步等方式管理壓力，以及持續學習新技能、社交互動和批判思考，維持腦網絡活性。

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