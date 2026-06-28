柏加大法學院1/3學生稱患心理障礙 批評者：鑽制度空子

柏克萊加大法學院學生自稱殘障人數驚人，「情緒障礙」申報量激增，在考試時享有顯著更長的作答時間。圖為柏克萊加大校園。(取自柏克萊加大臉書)

紐約郵報報導，根據柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 （UC Berkeley） 數據，這所頂尖學府中，有數量驚人的法學院學生聲稱自己患有「心理」或其他精神障礙，批評者指責，認為學生們試圖鑽制度空子以在學業上獲得優勢。

柏克萊加大「殘障學生項目」（Disabled Students’ Program）中有378名法學院學生，約占法學院學生總數的三分之一。這與五年前形成巨大反差，當時柏克萊加大研究生中僅3%聲稱自己有殘疾。

在整個大學範圍內，殘障學生項目的人數一直在穩步增加，從2020年的4153人增加到去年的5711人。該校聲稱自己是「美國最早開始為殘障學生提供便利的校園之一」。

全校範圍內最常見的殘障類型被歸類為心理或情緒障礙，以及注意力缺陷多動障礙（ADHD）。申報身體殘疾的學生數量則少得多。

批評者聲稱，這些數字證明學生們正在利用教育工作者對「覺醒主義」（woke）的考量，以此作為「幌子」，在學業上獲得優勢。

該法學院畢業生泰斯特曼（Andrew Testerman）稱這些數字荒謬至極，稱殘疾身分不公平地賦予學生優勢。例如，被歸類為殘疾的學生在考試時，享有顯著更長的作答時間。根據大學數據，為滿足殘疾學生需求而提出的監考服務請求量，已從2021-2022學年的不到4000次飆升至2024-2025學年的超過1萬4000次。

教授們和其他批評者猛烈抨擊這些殘疾便利措施不可信，並指責其是在鑽制度的空子。「我從許多人那裡聽說，這是富人欺騙制度以幫助自己孩子的一種方式，」一位要求匿名的西海岸州立大學電腦科學教授告訴紐約郵報。

根據該校「多樣性、公平與包容」（Diversity, Equity & Inclusion，簡稱DEI）政策，殘疾被列入多樣性。殘障項目最初設立時，旨在幫助身體殘障人士；但該校在1982年刪除了「身體」一詞，以涵蓋學習障礙。

全美其他高校也出現類似趨勢。例如在附近的史丹福大學，38%的學生已在無障礙教育辦公室登記。就連高中生似乎也開始「跟風」這一做法。過去十年間，在大學入學考試中獲得額外作答時間的高中生人數已增長三倍多。

柏克萊法學院院長切梅林斯基（Erwin Chemerinsky）稱，法學院對特殊安排無權過問，只是依法行事。