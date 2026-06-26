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幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

喝熱牛奶助眠落伍了 「家政女王」大推這飲品

編譯陳盈霖／綜合報導
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全球知名的「家政女王」史都華官網報導，酸櫻桃汁可能是幫助「深層睡眠」的睡前最佳飲...
全球知名的「家政女王」史都華官網報導，酸櫻桃汁可能是幫助「深層睡眠」的睡前最佳飲品。（Amazon官網）

夜裡輾轉難眠，喝些洋甘菊茶或熱牛奶是常見助眠方式，然全球知名「家政女王」史都華（Martha Stewart）官網報導，酸櫻桃汁（tart cherry juice）可能是最能幫助「深層睡眠，完整走完快速動眼期（Rapid Eye Movement，REM）」的睡前最佳飲品。

目前市售的酸櫻桃汁有濃縮液及直接飲用的果汁，其原料主要來自蒙特莫朗西櫻桃（Montmorency cherries），這是種酸櫻桃，也是能調節人體晝夜節律的退黑激素天然來源。

睡眠醫學專科醫師羅德里格斯（Alcibiades J. Rodriguez）表示，酸櫻桃汁含天然褪黑激素，及其他與人體睡眠-清醒周期相關的化合物，可能有助於改善睡眠，但目前的證據多為經驗談。營養師佩蒂潘（Debbie Petitpain）也表示，它也富含多酚與花青素，具抗氧化與抗發炎特性。其可能的助眠功效，源自這些化合物與人體自然睡眠機制等多種因素作用的結果。

羅德里格斯擔任共同作者的一篇睡眠健康研究指出，攝取某些食物可改善成年人睡眠品質。該研究回顧多篇科學文獻指出，富含碳水化合物，及含有退黑激素、色胺酸、血清素、植物營養素（如櫻桃、魚類）與含鋅、維生素B群、維生素D等食物，可能對睡眠品質與睡眠時長有正面效果。他提到另一篇綜合性研究指出，酸櫻桃汁與睡眠時間延長及睡眠品質提升有關，但「目前仍需大規模且更長時間研究，才能將這些發現轉化為公共健康建議。」

至於要喝多少酸櫻桃汁？營養師佩蒂潘表示，多數研究使用的分量約為8盎司100%酸櫻桃汁即可，最好在睡前一至兩小時前飲用。「規律飲用比單次飲用更重要，通常需數天至數周才看到效果」。

根據美國農業部（USDA），每杯酸櫻桃汁約含134卡，超過27克天然糖分。佩蒂潘建議選擇100%無添加果汁，從其他食物或飲品減少熱量攝取。她並提醒，糖尿病患者或正在控制碳水攝取者，應將果汁中的天然碳水化合物納入計算。

研究指出，其他飲食模式與食物也可能改善睡眠，包括Omega-3多元不飽和脂肪酸（PUFAs）、地中海飲食（富含Omega-3與多酚）與富含多酚的奇異果等。羅德里格斯建議民眾睡前避免吃太飽、避免飲酒、注意室內溫度與噪音、睡前避免使用電子產品，不要看新聞等，這些習慣亦能改善睡眠品質。

精華 FAQ

  • 因為它含有天然褪黑激素，以及多酚、花青素等成分，可能幫助調節睡眠與清醒週期，並支持較深層、較完整的睡眠表現。

  • 多數研究使用約8盎司的100%酸櫻桃汁，建議在睡前一至兩小時飲用，而且通常需要連續喝數天到數週才較可能看見效果。

  • 每杯酸櫻桃汁約有134卡與超過27克天然糖分，應選擇無添加果汁並計入總熱量；糖尿病或控碳者更要留意碳水攝取。

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