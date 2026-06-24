擁57家財星500強企業 德州反超居首

包括特斯拉等企業總部，近年來逐步從加州遷入德州。（路透）

根據2026年「財星500強 （Fortune 500）」榜單，擁有57家財星500大企業總部的德州 ，正式超越加州 的56家。近年進駐德州的企業，包括特斯拉（Tesla ）、甲骨文（Oracle）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、戴爾（Dell）等巨頭，總收入達2兆8000億美元，加州為2兆7000億美元。今年德州新增三家公司，是自2010年以來最大幅度增長。

德州的崛起，反應企業總部長期從加州外移的趨勢，出走原因包括加州過高稅負、嚴格監管與高昂營運成本（尤其是房價與辦公成本）。相較之下，德州具備「零州稅、監管相對寬鬆、住房成本較低、土地擴張空間更充足」等優勢。近年遷往德州的知名企業有特斯拉、甲骨文、麥卡遜（McKesson）等。

此外，2025年德州人口增加39萬1243人為全美最高，進一步提升企業進駐吸引力。從經濟層面看，這股遷移潮也讓德州企業版圖更加多元，也可能削弱加州稅收與經濟影響力。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）表示，德州已成為「無可爭議的企業總部之都。」他將成功歸因德州「親商業政策、充足的技術人才與可預測的經濟環境。」

創投人士Joe Lonsdale指出，加州的稅務與監管環境，已成為明顯的「競爭劣勢」。他警告，加州正討論的5%富人稅（Wealth tax），可能加速企業與富人外流。企業領袖普遍認為，德州提供的穩定性與可負擔成本，對企業長期規畫與競爭力至關重要。

若加州的富人稅正式上路，德州領先優勢可能進一步擴大，更多企業與富人選擇搬遷，以降低成本與稅務負擔。但另一種可能是，加州將透過改革減緩企業外流，如「調整稅制、放寬部分法規、提高營運效率、增加企業誘因」等。除德州外，佛羅里達與田納西等州也積極爭取企業總部進駐。「這場競爭，可能持續改寫美國未來經濟版圖」。