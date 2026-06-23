我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

加州歷史公園免費遊 快申請通行證 7月6日截止

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（...
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

為慶祝「六月節」（Juneteenth，6月19日，又稱「解放黑奴紀念日」）和「獨立宣言」簽署250周年，加州30多個州立歷史公園將免費開放，無限次使用至今年底。

LAist報導加州州長辦公室發布的新聞稿稱，州長加紐森宣布免費發放「探尋歷史人通行證特別版」（special edition Historian Passport），原本收費通常為50美元，現在可豁免。紐森以此措施，回擊川普總統企圖「篡改歷史」之舉。

川普自就職以來，已下令全美的國家公園管理局工作人員，從公園、紀念碑和紀念館中，移除任何對美國人形象造成負面影響的內容。但紐森卻在新聞稿中指出：「加州不會迴避令人不悅的事實和令人不快的歷史——事實上，我們擁抱它們，並從中吸取教訓。」

截至7月6日，加州居民可以免費下載州立歷史公園通行證，每張免費證最多可供四人入場參觀，並可在2026年底前無限次使用。

免費通行證適用的州立歷史公園超過30個，包括奧隆帕利公園（Olompali）和馬拉科夫迪金斯公園（Malakoff Diggins）等。這些公園不僅可供戶外休閒之用，還提供具有教育意義的加州歷史資訊。例如，在傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park），就是一棟古老的磚屋遺跡，座落在木柵欄後，伴著傍邊高樹，而磚屋前面設有告示牌，作出圖文並茂的簡介解說。

這些公園大多講述加州的文化或原住民歷史，從教堂和博物館到寺廟，還有引發加州淘金熱的遺址，展現歷史的多個面向。

這次是紐森第二次做出與川普總統相違背的歷史公園免費進場舉措。今年較早時，紐森也在「馬丁路德金紀念日」實行免費進入加州公園的政策，以抗衡川普總統把免費進入國家公園的日期中，刪去包括馬丁路德金紀念日在內的一些日期，但卻把自己的生日日期加入其中。

加州民眾要取得免費歷史公園通行證，須先到預約網站ReserveCalifornia.com開立帳戶，再進入「預購通行證」（Advance Passes）頁面，從下拉式選單中選擇「探尋歷史人通行證特別版」（Special Edition Historian Passport）。

之後，申請者會收到電郵，附有免費通行證的PDF附件。加州政府建議列印此PDF檔，以供入場時展示之用，亦可在手機上出示文件。然而，由於許多州立歷史公園的手機訊號接收較差，入園者有可能無法進到手機內的電郵去尋找此文件，因此建議把這PDF檔截圖後，保存到手機上。

精華 FAQ

  • 加州超過30個州立歷史公園納入免費通行證範圍，包含奧隆帕利與馬拉科夫迪金斯等景點。民眾下載後可在2026年底前無限次使用，適合家庭與遊客多次造訪。

  • 紐森以免費發放特別版Historian Passport，回擊川普移除負面歷史內容的做法。他強調加州不迴避不悅事實，反而要透過歷史公園讓民眾理解並學習不同面向。

  • 民眾需先到ReserveCalifornia.com建立帳戶，再進入預購通行證頁面選擇特別版Historian Passport。收到電郵後下載PDF，建議列印或截圖保存，以便入園時出示。

加州 川普 紐森

上一則

加州自駕遊成本飆 好玩但不便宜

下一則

全美成長最快社區 奇諾市稱冠

延伸閱讀

50元「歷史護照」免費領 一家四口暢遊30多座加州史蹟公園

50元「歷史護照」免費領 一家四口暢遊30多座加州史蹟公園
6月這天日曆上標紅字 我能放假嗎？

6月這天日曆上標紅字 我能放假嗎？
拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館
5月17日訂為「李小龍日」 加州參會全票通過送州長簽署

5月17日訂為「李小龍日」 加州參會全票通過送州長簽署
加州景點全美第一 自駕遊卻排名倒數 問題出在這

加州景點全美第一 自駕遊卻排名倒數 問題出在這
封面故事／迎建國250年 訪3總統故居

封面故事／迎建國250年 訪3總統故居

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
「美國新聞與世界報導」公布2026-2027年度全球最佳大學25強，加州史丹福大學名列第三。加州共有6校入列。（取自谷歌地圖）

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

2026-06-17 23:01

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區