我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

禁用手機法7/1上路 各學區寬嚴不一

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據第3216號州議會法案（又稱《無手機校園法案》），全加州的教育主管機構必須制...
根據第3216號州議會法案（又稱《無手機校園法案》），全加州的教育主管機構必須制定正式政策，在學生在校期間限制或完全禁止使用智慧型手機。圖為一名學生上課前將手機放進保管袋。(美聯社)

洛杉磯Fox 11新聞網報導，加州公立學校正面臨一項全面的全新法令，旨在遏制課堂上的「數位分心」現象。

根據第3216號州議會法案（Assembly Bill 3216，又稱《無手機校園法案》Phone-Free Schools Act），全加州的教育主管機構必須制定正式政策，在學生在校期間限制或完全禁止使用智慧型手機。

《無手機校園法案》一律適用於加州所有的公立學區、特許學校以及縣教育局，7月1日生效。

立法者通過AB-3216法案，是為了回應社會大眾日益加劇的擔憂。越來越多研究與證據指出，在校期間無限制地使用手機，會導致課堂嚴重分心、網路霸凌案例激增，並導致學生的心理健康惡化。

儘管加州政府強制執行這項全國性的整頓，但地方學校委員會（學區董事會）仍保有權力，可自行決定其政策的嚴格程度。

具體作法將完全取決於地方學區的選擇。部分學校委員會可能會要求使用高安全性的磁吸收納袋（例如：Yondr手機袋），在校期間將手機實體密封鎖起；另一些學區則可能採取較溫和的方式，僅規定手機必須保持關機並收進學生背包內。

值得注意的是，法案中已納入安全豁免機制，家長無需恐慌會與孩子失去聯繫。根據法規，在緊急情況下、有證明的醫療需求，或是個別化教育計畫（IEP）有明確要求時，學生在法律上仍被允許使用其裝置。

由於各學區被賦予高度彈性，可根據當地社區與家長的意見設計具體指南，因此全加州各地的限制嚴格程度將會有所不同。目前尚不清楚有多少學區會選擇實施「全程封殺」（從踏入校門到離開校門皆禁止），又有多少學區僅在「授課時間」實施部分限制。此外，各別學校如何負擔購買磁吸收納袋等專用儲存設備的財政成本，目前也仍是未知數。

學校委員會依法必須每五年重新審查並更新已通過的手機政策，以緊跟學生需求的轉變與科技發展的步伐。

精華 FAQ

  • AB3216於7月1日生效，適用全加州公立學區、特許學校與縣教育局，要求各教育主管機構制定正式手機管制政策。

  • 地方學區可自行決定執行方式，從使用Yondr封袋全程鎖手機，到僅要求關機放背包內皆可，因社區意見而有差異。

  • 並非全面零例外；遇緊急情況、具證明的醫療需求，或IEP明確要求時，學生仍可合法使用裝置，家長不必過度擔心。

加州 學區 洛杉磯

上一則

播佑岡倉儲大火復燃 進入緊急狀態

下一則

鄭麗文座談衝突 美西華人學會：保留追訴權

延伸閱讀

伊州2027學年課堂全面禁用手機 這些電子產品也在內

伊州2027學年課堂全面禁用手機 這些電子產品也在內
校園設中性廁所、限用手機… 加州7月1日實施

校園設中性廁所、限用手機… 加州7月1日實施
紐約市推動校園融合 成立試點工作小組 部分學區先試辦

紐約市推動校園融合 成立試點工作小組 部分學區先試辦
紐約市府公布小班制草案 擬投15億擴建校舍

紐約市府公布小班制草案 擬投15億擴建校舍

舊金山學區總監史瑞慶 6/10赴國會接受質詢

舊金山學區總監史瑞慶 6/10赴國會接受質詢
應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」

應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」

熱門新聞

最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資