禁用手機法7/1上路 各學區寬嚴不一

根據第3216號州議會法案（又稱《無手機校園法案》），全加州的教育主管機構必須制定正式政策，在學生在校期間限制或完全禁止使用智慧型手機。圖為一名學生上課前將手機放進保管袋。(美聯社)

洛杉磯 Fox 11新聞網報導，加州 公立學校正面臨一項全面的全新法令，旨在遏制課堂上的「數位分心」現象。

根據第3216號州議會法案（Assembly Bill 3216，又稱《無手機校園法案》Phone-Free Schools Act），全加州的教育主管機構必須制定正式政策，在學生在校期間限制或完全禁止使用智慧型手機。

《無手機校園法案》一律適用於加州所有的公立學區 、特許學校以及縣教育局，7月1日生效。

立法者通過AB-3216法案，是為了回應社會大眾日益加劇的擔憂。越來越多研究與證據指出，在校期間無限制地使用手機，會導致課堂嚴重分心、網路霸凌案例激增，並導致學生的心理健康惡化。

儘管加州政府強制執行這項全國性的整頓，但地方學校委員會（學區董事會）仍保有權力，可自行決定其政策的嚴格程度。

具體作法將完全取決於地方學區的選擇。部分學校委員會可能會要求使用高安全性的磁吸收納袋（例如：Yondr手機袋），在校期間將手機實體密封鎖起；另一些學區則可能採取較溫和的方式，僅規定手機必須保持關機並收進學生背包內。

值得注意的是，法案中已納入安全豁免機制，家長無需恐慌會與孩子失去聯繫。根據法規，在緊急情況下、有證明的醫療需求，或是個別化教育計畫（IEP）有明確要求時，學生在法律上仍被允許使用其裝置。

由於各學區被賦予高度彈性，可根據當地社區與家長的意見設計具體指南，因此全加州各地的限制嚴格程度將會有所不同。目前尚不清楚有多少學區會選擇實施「全程封殺」（從踏入校門到離開校門皆禁止），又有多少學區僅在「授課時間」實施部分限制。此外，各別學校如何負擔購買磁吸收納袋等專用儲存設備的財政成本，目前也仍是未知數。

學校委員會依法必須每五年重新審查並更新已通過的手機政策，以緊跟學生需求的轉變與科技發展的步伐。