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心臟衰竭年輕化 5大徵兆別忽略

編譯組／綜合報導
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近670萬20歲以上的美國人患有心臟衰竭，其多種症狀被誤認為是其他疾病或老化，必...
近670萬20歲以上的美國人患有心臟衰竭，其多種症狀被誤認為是其他疾病或老化，必須謹慎看待五種徵兆。（示意圖，Unsplash / Robina Weermeijer）

心臟疾病並非老年人的專屬，近670萬20歲以上的美國人患有心臟衰竭，然而，由於這種慢性疾病的症狀並不明顯，許多患者都不知道自己患有此病。

專家警示，若出現症狀如疲勞、體重增加、呼吸急促、腹脹或心律不齊，應該預約心臟科醫生求診。

紐約郵報報導，32歲的巴爾梅斯（Alex Balmes）就親身經歷了這種情況，他忽視了多種徵兆，最終導致心臟器官的衰竭。

心臟衰竭的許多症狀容易被誤認為是疾病而已，或是老化的正常現象。居於佛羅里達州奧蘭多（Orlando）、已為人父的巴爾梅斯也是這樣想。他開始時出現許多潛在症狀，例如緊張不安和心律不整，但他以為只是焦慮，不感到有需要求醫。

直至他出現其他四種常見症狀，例如疲勞、呼吸急促、體重增加和腹脹，他才接受了心臟手術，在左心室植入輔助裝置（LVAD），就是把一個電池驅動的泵置於患者胸腔，幫助將血液泵向全身。

雖然「心臟衰竭」的名稱聽起來像是心臟停止跳動，但事實並非如此，它僅僅意味著心臟無法泵出足夠的血液來維持身體其他器官的正常運作。

雖然巴爾梅斯最終活下來，但每年仍有數十萬人死於心臟衰竭，因為一旦出現上述症狀，傷害已經造成。達克索爾醫療集團（Daxor）首席醫療官、認證心臟病專家傑弗里斯醫生（Dr. John Jefferies）指出：「一旦患者因心臟衰竭住院，死亡和再次住院的風險就會急劇上升。」

他補充說，其他令人擔憂的症狀還包括「用力或平躺時呼吸困難…或夜間突然呼吸不到」，亦提及彎腰時呼吸急促，也是症狀之一。

多種因素能導致心臟衰竭，包括肥胖、高血壓、糖尿病、腎臟疾病和經常飲酒。家族史也是一個重要元素，如果父母一方有心臟衰竭，子女患此病的風險會比起沒有家族史的人高出70%。

傑弗里斯醫生表示，手術可以幫助心臟部分修復，但完全逆轉病情卻非常困難。他表示：「我們目前努力的目標是透過藥物治療和其他干預手段，加上生活方式的改變，穩定病情，從而保護現有的心肌功能。」

精華 FAQ

  • 因其症狀常不明顯，且容易被誤以為是焦慮、老化或一般疾病反應，像疲勞、腹脹與心悸都可能被忽視，等到惡化才發現已造成器官損傷。

  • 包括疲勞、體重增加、呼吸急促、腹脹、心律不齊，以及用力、平躺或彎腰時呼吸困難，或夜間突然喘醒等情況，都應盡快就醫評估。

  • 肥胖、高血壓、糖尿病、腎臟疾病與經常飲酒都會增加風險；若父母一方有心臟衰竭，子女罹患機率也會明顯上升，需更留意早期警訊。

佛羅里達州

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