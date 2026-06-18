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加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

編譯廖宜怡／綜合報導
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「美國新聞與世界報導」公布2026-2027年度全球最佳大學25強，加州史丹福大...
「美國新聞與世界報導」公布2026-2027年度全球最佳大學25強，加州史丹福大學名列第三。加州共有6校入列。（取自谷歌地圖）

在「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）15日公布的最新2026-2027年度全球大學排行榜中，加州有六所大學躋身前25強。

SFGate報導，「美國新聞與世界報導」的全球大學排行榜通常在每年6月公布，今年對105個國家2250所大學進行了排名，採用的排名方式與美國國內大學排行榜不同，主要是根據大學的研究聲譽、學術出版物數量以及論文引用率來評分。「美國新聞與世界報導」的美國國內大學排名通常在秋季公布，評分重點是學生畢業率、學生保留率、學生學債、同儕評價和就業前景等。

「美國新聞與世界報導」今年全球大學排行榜榜首是哈佛大學，第二到第五名分別是麻省理工學院、史丹福大學、牛津大學和劍橋大學。

史丹福大學今年排名與去年相同，皆為第三，多個學科都獲得極高名次，例如，數學排名第一、核子醫學與醫學影像學均排名第二、生物學與生物化學、細胞生物學、臨床醫學、神經科學與行為學、光學均排名第三。在全球研究聲譽方面，史丹福大學排名第三，在「被引用次數排名前1%的論文中被引用次數最多」方面排名第四。

柏克萊加大今年名次比去年下降一位，為全球第七，排名在中國清華大學（第六）之後、耶魯大學（第八）、倫敦大學學院（第九）和哥倫比亞大學（第十）之前，與史丹福大學是前十名中的兩所加州大學。

柏克萊加大的全球研究聲譽排名第六，多個學科領域也獲得認可，包括排名第三的物理學、排名第四的生物學和生物化學、經濟與商業學和環境生態學。洛杉磯加大今年排名第11，比去年的第13名上升兩位。

此外，加州境內躋身25強的大學，還有舊金山加大則從去年與康乃爾大學、普林斯頓大學、多倫多大學和新加坡國立大學並列的第16名滑落至第22名；加州理工大學與聖地牙哥加大今年並列第23名，加州理工名次與去年持平，聖地牙哥加大名次則低於去年的第21名。

精華 FAQ

  • 由《美國新聞與世界報導》公布，全球榜主要看研究聲譽、學術出版物數量與論文引用率，與美國國內榜重點不同。

  • 史丹福第三、柏克萊第七、洛杉磯加大第11；舊金山加大第22；加州理工與聖地牙哥加大並列第23，合計六校入榜。

  • 史丹福維持第3名不變，柏克萊較去年下滑一名至第7，洛杉磯加大上升兩名至第11；舊金山加大與聖地牙哥加大則都有所下滑。

加州 柏克萊加大 史丹福大學

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