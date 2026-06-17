亞馬遜Prime Day下周登場 推早鳥優惠

亞馬遜年度最大購物盛事Prime Day即將於23日至26日登場。（亞馬遜截圖）

亞馬遜 年度最大購物盛事Prime Day將於6月23日至26日登場。今年延續去年的四天促銷模式，並首度提前至6月下旬舉行。自16日起，亞馬遜已陸續推出大量早鳥優惠，透過預熱、正式促銷及返場優惠等長線策略，提前吸引消費者關注，同時也有助分散活動期間的物流與網站流量壓力。

•AI產品、健康科技成主角

根據亞馬遜官方資料，今年Prime會員可在亞馬遜自有設備、高端美容品牌、夏季時尚用品及家居商品等多個類別享受最高減價80%的優惠。從目前公布的優惠清單看，「AI智慧化」與「健康管理」成為今年兩大關鍵詞。

在智慧穿戴設備方面，Oura Ring 4智慧健康戒指目前降價100美元，折扣達20%。家居自動化產品方面，iRobot Roomba Max 705掃地機器人直降401美元，折扣高達45%；Dyson Ball Animal 3 Extra吸塵器則優惠150美元，折扣約27%。

各類智慧廚房設備也成為熱門促銷商品，包括Chefman旗下Slush-Ease冰沙機折扣達43%；廣受歡迎的Ninja系列廚房家電，預計在正式活動期間還將推出更大幅度優惠。

今年Prime Day選品方向明顯聚焦夏季生活場景。Yeti Hopper M20雙肩背式保溫箱目前享有25%折扣。（亞馬遜截圖）

個人護理領域方面，LED美容科技產品持續受市場關注。Ulike ReGlow LED美容儀目前優惠100美元，折扣達25%；亞馬遜Fire 7兒童平板電腦也降至歷史低價，僅售55美元。

家居自動化產品如iRobot Roomba Max 705掃地機器人則直降401美元，折扣高達45%。（亞馬遜截圖）

•夏日生活用品 大受青睞

今年Prime Day選品方向明顯聚焦夏季生活場景。Yeti Hopper M20雙肩背式保冷箱目前享有25%折扣，成為露營、野餐及夏季聚會的熱門商品之一。

居家生活方面，高品質寢具與舒適睡眠產品同樣受消費者青睞。Ninja FB151BL FrostVault 30QT硬殼冷藏箱目前約為原價七五折，售價150美元；Diveblues手持風扇輸入折扣碼「TODAYDEAL40」後，售價僅11.39美元。

•價格透明化 善用比價工具

與往年相比，今年Prime Day的一大特色是價格資訊更加透明。包括Wirecutter、TechRadar等科技與消費媒體，均透過歷史價格追蹤系統分析商品是否達到年度最低價或歷史新低，協助消費者更理性購物。

消費者在結帳前，也可利用Keepa或CamelCamelCamel等價格追蹤工具查詢商品歷史售價，避免受到表面折扣數字誤導。部分商品在亞馬遜頁面上亦可查看價格變化資訊。

專家指出，真正折扣幅度較大的商品，往往會出現在Prime Day正式開始後的限時秒殺（Lightning Deals），尤其是Apple產品、遊戲主機，以及Amazon Echo、Kindle、Fire TV等亞馬遜自有設備，歷年來均是最受矚目的促銷品項。