不只提神？最新研究：咖啡有助情緒、壓力調節

最新研究指出，咖啡不僅是提神飲品，還可能對腸道與大腦之間的連結產生正面影響。規律飲用都可能影響腸道微生物群，進而對情緒與壓力產生作用。（記者謝雨珊／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究指出規律喝咖啡，可能透過腸道微生物改善情緒與壓力。

研究指出規律喝咖啡，可能透過腸道微生物改善情緒與壓力。 重點二： 即使是無咖啡因咖啡，也可能對腸腦軸產生正面影響。

即使是無咖啡因咖啡，也可能對腸腦軸產生正面影響。 重點三：樣本雖小，但結果顯示咖啡與較低憂鬱、焦慮及發炎風險相關。

許多人熟悉咖啡 的提神效果，但對其他層面的影響不太熟悉。最新研究指出，咖啡不僅是提神飲品，還可能對腸道與大腦之間的連結產生正面影響。這項日前發表在「Nature Communications」的研究指出，無論是含咖啡因或無咖啡因的咖啡，規律飲用都可能影響腸道微生物群，進而對情緒與壓力產生作用。

根據WIRED報導，該研究的作者之一John Cryan表示，大眾對腸道健康的關注大幅提升，消化系統與心理健康 之間的關聯也逐漸被理解，但咖啡如何影響腸腦軸的具體機制，過去仍不明確。

來自微生物組研究機構APC Microbiome Ireland的科學家，針對31名有規律飲用咖啡的健康成人，與31名不喝咖啡者進行比較研究。這裡的「規律」飲用咖啡指每天攝取約3至5杯，對多數人而言屬安全且適量範圍。這項分析也透過心理測驗、飲食與咖啡因攝取紀錄，以及糞便與尿液樣本，觀察其腸道菌相（即腸道內無論好壞的微生物生態系統）與心理狀態變化。

研究人員觀察受試者在暫停飲用咖啡兩周後，再恢復飲用（包含含咖啡因與無咖啡因）時的變化。結果顯示，飲用咖啡者在自覺壓力、憂鬱及衝動性等指標均低於未飲用者，顯示咖啡可能有助改善情緒，且效果不完全取決咖啡因。

此外，這項研究也顯示，規律飲用咖啡對腸道微生物組具有明顯影響。科學家發現，規律飲用咖啡會改變腸道菌相組成，使某些特定細菌數量增加，包括協助胃腸道酸分泌有關的Eggerthella與膽汁酸生成的Cryptobacterium curtum，這兩類細菌都有助抑制有害菌，降低感染風險。進一步分析也指出，含咖啡因咖啡與降低焦慮感、提升注意力及降低發炎風險之間存在關聯。

根據USA Today報導，研究團隊的首席研究員John Cryan表示，咖啡是一種複雜的飲食因子，會與腸道微生物、人體代謝及情緒健康產生交互作用。他指出，無論是否含咖啡因，咖啡都可能以不同但互補的方式影響健康。「研究發現咖啡會影響腸道微生物與神經系統的反應，並可能對維持更健康的腸道菌相帶來長期益處。」

John Cryan進一步表示，「咖啡可能會整體調節微生物的活動，以及它們所使用的代謝產物。隨著人們越來越關注透過飲食調整來維持消化系統平衡，咖啡也有潛力作為健康均衡飲食中的一種輔助性介入方式。」

不過，研究人員也強調，此次研究樣本數較小，且目前學界對咖啡健康效益仍存在不同看法。但隨著「腸道健康」逐漸成為健康領域的重要議題，相關研究持續增加，咖啡在飲食與心理健康之間的角色，也正受到更多關注。