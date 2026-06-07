我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

走路有助健康 5大錯誤要注意

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
走路也可是一種社交方式，和親友一起，特別是陪伴長者走路，能幫助他們改善平衡能力、...
走路也可是一種社交方式，和親友一起，特別是陪伴長者走路，能幫助他們改善平衡能力、反應速度，降低跌倒風險。（取自聯邦疾控中心臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：走路雖能促進腸胃、肌肉骨骼與心理健康，但方式錯誤可能適得其反。
  • 重點二：邊走邊滑手機、穿錯鞋與低頭姿勢，都會增加受傷與痠痛風險。
  • 重點三：步行應搭配重量訓練等運動，並持續養成每日走路習慣。

紐約郵報報導，走路是最簡單的運動，也是整理思緒的好方法，然若走錯方式，可能弊大於利。新書「走路（Walk）」作者、物理治療博士麥克道爾（Milica McDowell）接受福斯數位新聞訪問時表示，走路能改善全身系統，包括腸胃、肌肉骨骼、心理健康與賀爾蒙狀態等，然一些常見錯誤可能讓效果打折，甚至傷害健康。

錯誤一：邊走邊滑手機

邊走邊滑手機「非常危險」，因會對周遭環境警覺性下降，容易發生意外，走路時最好將手機調成「勿擾模式」。此外，低頭滑手機會讓頸部長時間向下傾斜，增加頭部重量，「從上到下」改變姿勢。「若飽受頸痛、背痛或肩膀痛困擾，這可能是原因之一。」

錯誤二：穿錯鞋子

走路時應穿專門替步行設計的鞋子，才能提供足部支撐、保護肌肉骨骼。麥克道爾指出，理想的鞋子應「符合腳型」，尤其前腳掌空間要夠寬，腳趾之間有足夠空間自然展開，如此能活化更多足部肌肉，形成「更健康的步態」。她並指出，超過60%的成年人穿著不合適的鞋碼，不同品牌尺寸差異極大，最好由專業人士協助量腳，找到最合適的尺寸。

錯誤三：運動不均衡

走路可鍛鍊到支撐穩定性和靈活性的重要肌肉，包括有助於推動身體穩定前進的臀肌，但不應成為唯一的運動，可加入重量訓練或其他活動，幫助預防過度使用傷害風險、改善平衡感與提升體能。「健康的生活方式包括足夠水分、均衡營養和充足睡眠，走路可加入其中」麥克道爾說，可將走路與舉重、匹克球、舞蹈等運動結合，打造更均衡的健康計畫。

錯誤四：忽略走路速度

麥克道爾表示，走路是第六項生命徵象（vital sign），與血液、心率、體溫等指標同樣重要。若步行速度開始變慢，可能是潛在健康問題的徵兆，這些健康問題甚至恐「七年後才出現」。大多數人的步行速度約為每分鐘90到100步，相當於時速三哩左右。若想增加效益，她建議可提高到「每分鐘120至130步，時速約3.5至四哩」，如此一來能消耗更多熱量，幫助減重。

錯誤五：沒有持之以恆

每天走路帶來的好處，遠比一周只走一、兩次大得多。麥克道爾將走路比喻為刷牙，是「每天都要做的基本保健」。她也打破「日走萬步」的迷思，建議依自身狀況找到適合的目標，也許每日5500步至7500步即可。

麥克道爾指出，愈來愈多人開始發現，不一定要在健身房將自己操到汗流浹背，一些相較溫和、持續性活動，對身心健康都有幫助。她建議善用零碎時間走路，累積起來同樣有效。

走路是人人都可做的運動，然專家提錯誤的走路方式可能傷害健康。（取自聯邦疾控中心臉...
走路是人人都可做的運動，然專家提錯誤的走路方式可能傷害健康。（取自聯邦疾控中心臉書）

精華 FAQ

  • 因為注意力會被手機分散，對周遭環境的警覺性下降，容易發生碰撞或意外；長時間低頭也會讓頸部與肩背姿勢受壓，增加痠痛風險。

  • 應挑選專為步行設計、符合腳型的鞋子，前腳掌空間要夠寬，讓腳趾能自然展開；必要時可請專業人士量腳，避免因尺寸不合影響步態。

  • 因為每天走路的效益遠高於偶爾運動，且步行若是唯一活動，可能缺乏全面訓練；搭配重量訓練或其他運動，能提升平衡、體能與整體健康。

心理健康

上一則

近70%人都有的頭痛 醫生教緩解

下一則

川普移民新規 綠卡收補件潮湧現

延伸閱讀

想靠跑步變健康？專家教你避開膝蓋、腳踝受傷地雷

想靠跑步變健康？專家教你避開膝蓋、腳踝受傷地雷
飯後散步10分鐘 打造不易胖體質有奇效

飯後散步10分鐘 打造不易胖體質有奇效
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
65歲醫不吃藥血糖降一半 「每天出門」強心臟又防衰老

65歲醫不吃藥血糖降一半 「每天出門」強心臟又防衰老
瘦瘦針快速減重隱憂 當心早期肌少化

瘦瘦針快速減重隱憂 當心早期肌少化
肩頸痠痛別再忍 慢性疼痛年輕化 醫揭「四大高風險族群」

肩頸痠痛別再忍 慢性疼痛年輕化 醫揭「四大高風險族群」

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應