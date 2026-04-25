中國製加熱襪燒傷腳 好市多召回

遭召回的32 Degrees黑色加熱襪，附有可充電電池組、充電線及使用說明書，電池組外殼印有「32° HEAT」字樣，為辨識召回產品的重要依據。（取自美國消費品安全委員會官網）

美國消費產品安全委員會（CPSC）23日發布召回公告，指好市多 （Costco ）販售的32 Degrees品牌加熱襪存在安全疑慮，全美約20萬7806雙產品受影響，召回編號為26-435。

CPSC表示，該款加熱襪在高強度使用情況下可能產生危險，但未進一步說明燒傷風險是否源自電池組、發熱元件或長時間熱能暴露。製造商指出，熱能、摩擦、濕氣及壓力等多重因素交互作用，可能導致使用者受傷。截至目前，已接獲14起燒傷通報，其中13起為一度或二度燒傷。

部分消費者亦在Costco官網分享使用經驗。有消費者表示，首次穿著該款加熱襪搭配滑雪靴，並調至第二檔時未出現異常；但第二次使用調至第三檔後，約兩小時即在左腳掌出現二度燒傷。此次召回產品為黑色加熱襪，提供中、大、特大三種尺寸，電池外殼、包裝及使用說明書均印有「32° HEAT」字樣，供消費者辨識。該產品為Costco獨家販售，未透過製造商官網銷售，因此退費須由Costco門市辦理。

資料顯示，產品由紐約公司David Peyser Sportswear進口，於中國製造，2025年8月至2026年3月期間，在Costco實體門市及「Costco.com」網路商城販售，售價介於30至46美元。

主管機關呼籲，消費者應立即停止使用相關產品，並至Costco門市辦理退貨。查詢更多資訊，民眾可撥打免費電話833-997-2452，或發電子郵件至[email protected]，亦可登入32degrees.com/recall。