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送餐確認照片「露出雙腳」外送員小費暴增

洛杉磯訊
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一名來自洛杉磯的外送司機發現，她在送餐完成後，刻意將自己的雙腳入鏡拍攝送達照片，...
一名來自洛杉磯的外送司機發現，她在送餐完成後，刻意將自己的雙腳入鏡拍攝送達照片，意外讓小費大幅增加。圖為示意圖。（Pexels）

一名來自洛杉磯的外送司機，近日因分享一項特殊的增加小費技巧在網路上爆紅—她在送餐完成後，刻意將自己的雙腳入鏡拍攝送達照片，意外讓每日收入大幅增加，引發網友熱議。

這名女性送餐司機Jade Phoenix在社群平台Threads上分享，她發現只要在送餐確認照片中露出自己的腳，就能顯著提高顧客事後追加小費的機率。她將這個做法戲稱為「附加任務」，並表示效果遠超預期。

Phoenix表示，自己原本只是利用清晨時間從事Uber Eats外送，賺取一些額外零用錢，但很快發現，「多一點『腳功』，真的會帶來很大差別。」

她在貼文中分享多張送餐照片截圖，作為顧客確認收餐的證明。照片中，無論是星巴克外帶袋，還是麥當勞餐點，都整齊擺放在門口，而畫面下方則刻意露出她穿著涼鞋、塗著白色指甲油的雙腳。

Phoenix在貼文中寫道：「我開始在拍食物的照片中把腳放進畫面裡。我發現，很多人會在送達後額外加小費，而且金額增加不少！」

根據加州郵報（California Post）的報導，這則貼文迅速在Threads上走紅，累積超過7萬個按讚與數千次分享，不少同樣從事零工經濟（gig economy）的外送員紛紛嘗試這個方法，回報驚人效果。有網友甚至稱這是「金牌策略」。

一名外送員分享截圖顯示，他原本預計約15.99美元的訂單，最終竟收到高達49.69美元的小費，整趟收入達65.04美元，令他直呼「震驚」。更令人意外的是，這筆訂單配送時間接近50分鐘，但顧客仍大幅提高小費金額。

Phoenix也幽默表示，這項副業已讓她賺到足夠的烤雞預算（rotisserie chicken allowance，網路用語，意思是收到別人的錢╱禮物，足以買速食。），接下來的目標是美甲預算。她甚至分享自己的Venmo付款QR碼，讓欣賞她「腳部出鏡」的網友可以額外打賞。

大量網友在留言區表示讚賞，有人稱這點子「天才」，也有人打趣說：「這不是報稅建議，但你應該可以把做腳趾甲列為工作支出。」

不過，也有部分網友一開始誤解小費增加的原因。一名用戶坦言，原本以為是照片提醒顧客「這是由真人送餐」，才提高小費，但在閱讀留言後才發現，「重點其實是腳本身」。

面對爆紅，Phoenix也向粉絲致謝，並笑稱：「我一直知道我的腳很好看，但不知道有『這麼』好看。」她還表示，不少原本「不喜歡看腳」的人，也主動留言稱她是例外。

儘管部分私訊內容可能帶有些許令人不適的意味，Phoenix強調，整體回饋其實相當正面。她形容Threads像是「女生互相支持的社群」，甚至連男性用戶的私訊也多半保持尊重。

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