加州速食業漲時薪 Carl's Jr.加盟商申破產保護

在加州經營59家Carl's Jr.門市的大型加盟商Friendly Francisees Corporation，近日聲請「第11章」（Chapter 11）破產保護。（示意圖由Chatgpt製作）

紐約郵報報導，加州 將速食業員工最低時薪提高至20美元的政策，正引起產業負面效應。在加州經營59家Carl's Jr.門市（52家位於南加州）的大型加盟商Friendly Francisees Corporation近日聲請「第11章」（Chapter 11）破產保護，並指出上述政策是導致他們陷入財務困境的主要原因。

根據Restaurant Dive報導，Friendly Francisees透過其子公司Sun Gir提交給法院的文件稱，公司執行長兼創辦人達羅德（Harshad Dharod）指出，2024年加州實施的速食業員工薪資上速食業員工薪資上調政策，「大幅增加經營成本」，儘管公司創造可觀營收，仍難以維持獲利。

今年前三個月，Sun Gir淨銷售額為1990萬美元，平均每月營收約在600萬至700萬美元間，然而在此期間公司出現200萬美元淨虧損，主要原因是持續高昂的營運成本。達羅德也將業績下滑歸咎於「行銷效益不彰」及「加盟總部缺乏創新」。

他進一步指出，速食業競爭日益激烈，加盟總部高層人士更迭頻繁，讓營運帶來額外挑戰。財務壓力導致公司無法按時支付租金、權利金及其他加盟相關費用，目前多個門市已出現付款違約情況，相關加盟合約面臨終止風險。

為在破產重整期間維持營運，Sun Gir正申請動用現金擔保支付基本支出，包括約1000名員工的薪資、庫存採購、租金、保險 及其他合約義務等。

速食業員工薪資上漲，是勞工團體與餐飲業者達成政治妥協的結果，取代原本可能制定更高產業專屬薪資標準的提案。目前該政策可能引發的經濟影響仍存在爭論，支持者認為影響有限，批評者則認為薪資上調已讓速食店菜單價格上升，員工工時減少，全美消費者對速食產業價格更加敏感。根據市場研究機構Circana數據，2025年Carl's Jr.消費者總支出下降近4%，進一步加劇Sun Gir等加盟商壓力。