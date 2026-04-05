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預防心臟病 醫界建議30歲開始控制膽固醇

洛杉磯訊
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最新醫學指引提醒，30歲就該開始認真管理膽固醇，越早行動，未來得到心臟病風險就能...
最新醫學指引提醒，30歲就該開始認真管理膽固醇，越早行動，未來得到心臟病風險就能大幅降低。（示意圖取自Pexels）

還以為心臟病是中老年才需要擔心的問題嗎？最新醫學指引提醒，30歲就該開始認真管理膽固醇，越早行動，未來患心臟病的風險就能大幅降低。

這項更新由American Heart Association與American College of Cardiology等多個權威醫學團體共同發布，並刊登於JACC與Circulation期刊，為心血管疾病預防策略帶來重要改變。

過去多數人認為，只要平時飲食健康、偶爾檢查膽固醇就足夠，但根據指引內容，雖然健康飲食、規律運動等生活習慣應從兒童時期就開始培養，但針對30歲以上族群，建議增加更進一步的檢測與評估。

其中，一項受到特別關注的指標是「脂蛋白(a)」（Lp(a)）。這是一種與遺傳相關的血脂數值，過去較少被一般民眾重視，但研究顯示，Lp(a)數值偏高者，未來罹患心臟病或中風的風險顯著增加。由於該數值主要受基因影響，一生通常只需檢測一次，即可作為長期風險評估的重要依據。

治療時機的「提前」，也是此次指引的一大重點。新指引指出，若經過一段時間調整後仍未達理想標準，應考慮更早使用藥物介入，而不必等到年紀更大或風險升高才開始治療。

指引撰寫委員會主席Roger S. Blumenthal表示，管理膽固醇關鍵在「長期控制」，也就是讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL）維持在較低水平的時間越長，對預防心臟病與中風的效果就越顯著。

針對一般民眾最關心的「膽固醇應控制在多少才安全」，指引也提供明確數據。對屬於邊緣或中等風險的族群，建議將LDL控制在100 mg/dL以下；而高風險族群則應進一步降至70 mg/dL以下。

專家強調，這不只是數字的改變，而是觀念的轉變。心血管疾病預防應提早10年開始，與其等問題出現才治療，不如從年輕時就把風險降到最低。

中風 血脂 心血管疾病

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